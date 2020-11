Nieuwe Breehoek in Scherpenzeel wordt concreet

Dit voorjaar hebben de gemeente en De Breehoek onderzocht in welke vorm de toekomst van De Breehoek het best te waarborgen is. De combinatie met huisvesting van de gemeentelijke organisatie, en een breder accent op welzijn, brengt meer reuring in De Breehoek en zorgt bovendien voor een betere exploitatie van het pand. Als gevolg van de corona-beperkingen zijn de gebruikers hierin nog niet echt meegenomen. Hoog tijd dus om met de gebruikers om tafel te gaan en tot een concept te komen waarin alle (toekomstige) gebruikers zich thuis voelen.

Huibers & Jarring hebben in Veenendaal veel ervaring opgedaan met een soortgelijk project, wijkcentrum Aller Erf, waarbij ze het ontwerp vorm hebben gegeven in nauwe samenspraak met oude en nieuwe gebruikers. Wethouder Gerard van Deelen heeft er alle vertrouwen in dat Huibers & Jarring ook van de nieuwe Breehoek een succes kunnen maken: ‘We weten dat het concept technisch en financieel haalbaar is. Maar het gaat alleen werken als de nieuwe Breehoek van ons allemaal is. We zijn blij dat we een partij hebben gevonden die bewezen heeft juist dat samenspel vorm te kunnen geven’.

De komende maanden zullen de architecten met de bibliotheek, de sportverenigingen, welzijnsorganisaties, de Christelijk Gereformeerde Kerk en alle andere gebruikers in gesprek gaan over hun wensen en ideeën.