Rhenen wil meer openbare laadpalen voor elektrische auto’s

Inwoners die elektrisch willen rijden en zelf geen plek hebben voor een laadpaal, kunnen een openbare laadpaal aanvragen. Dit kan via de website van de gemeente Rhenen. Een aanvraag doen gaat eenvoudig, snel en is gratis.

Elektrisch vervoer is schoon, stil en zuinig. Daarom stimuleert de gemeente Rhenen het elektrisch rijden graag. “Een laadpaal in de buurt helpt om Rhenen stap voor stap te verduurzamen”, zegt wethouder Hans Boerkamp. “Elektrisch rijden is beter voor het milieu en de lokale luchtkwaliteit. Bovendien draagt het bij aan de klimaatdoelstellingen. Als er meer laadpalen in de gemeente staan, wordt het aantrekkelijker om elektrisch te gaan rijden. We zijn dus heel blij met inwoners die een openbare laadpaal aanvragen.”

Een laadpaal aanvragen

Via www.rhenen.nl/laadpaal kunnen inwoners een aanvraag indienen. Het gaat om een publieke paal bij jou in de buurt (max. 200m afstand), tenzij er al een paal binnen die afstand voldoende beschikbaar is. Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, kiest de gemeente in goed overleg een geschikte locatie en wordt de laadpaal gratis geplaatst. Eén van de voorwaarden is dat de laadpaal beschikbaar moet komen voor meerdere elektrische rijders. Voor plaatsing is een verkeersbesluit, een vergunning en netaansluiting nodig. Het proces neemt gemiddeld 22 weken in beslag, daarna is elektrisch rijden een fluitje van een cent. Samen met onze nieuwe partner voor laadpalen bekijken we hoe we dit proces kunnen versnellen.

Samenwerken met MRA-elektrisch (MRA-E)

Rhenen gaat samenwerken met het regionale netwerk MRA-E. Overheden uit Utrecht, Noord-Holland en Flevoland werken met MRA-E samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren. Een logische stap om aan te sluiten bij een partij die in onze regio en met andere gemeenten werkt. Voordelen hiervan zijn een aantrekkelijk laadtarief en betrouwbare dienstverlening. MRA-E staat ons ook actief bij in de ontwikkeling van ons beleid. Rhenen kan zo meer bereiken dan alleen.