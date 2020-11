Hennepkwekerij in Remmerden ontdekt

Na meerdere anonieme meldingen, is in een woning aan de Utrechtsestraatweg op Remmerden (gemeente Rhenen) een hennepkwekerij ontdekt. De kwekerij was in werking en de politie trof er bijna 600 planten aan.

De stroom voor de kwekerij was op een ontzettend gevaarlijke manier afgetapt en aangelegd. Ook was al brandschade zichtbaar in een stekkerdoos. Levensgevaarlijk!

Ziet u iets wat niet klopt? Melden is belangrijk!

Heeft u het vermoeden van een hennepkwekerij of een drugspand? Ruikt u een henneplucht, ziet u veel korte bezoeken van verschillende personen, veel auto’s die af en aanrijden, afgeplakte of beslagen ramen of hoort u een constant zoemend of ronkend geluid? Denk aan ieders veiligheid en meld dit bij de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000! Samen met onze partners politie Rhenen en Stedin nemen wij altijd actie op deze meldingen.