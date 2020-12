Lever je punten in en schenk daarmee koffie aan de voedselbank

Sinds 2012 organiseren Lionsclubs jaarlijks een landelijke inzamelingsactie van Douwe Egberts waardepunten. Die waardepunten worden door Douwe Egberts omgewisseld tegen pakken koffie ten gunste van de regionale voedselbanken in Nijmegen, Groesbeek en Land van Cuijk. Het is voor de voedselbanken steeds moeilijker om producten te vergaren, terwijl de vraag mede door de corona crisis sterk is opgelopen.

Douwe Egberts steunt deze actie, want het merk wil mensen in Nederland dichter bij elkaar brengen. Koffie kan gezien worden als een uitnodiging om contact te maken en door dat contact worden onderling bestaande banden versterkt zeker in deze toch al moeilijke corona tijden. Douwe Egberts heeft dan ook toegezegd alle donaties met 15% te verhogen!

Al jaren een groot succes

Bij de vorige acties vorig jaar werden in totaal 160.000.000 waardepunten ingezameld, landelijk goed voor 330.000 pakken koffie, dus ongeveer 1 pak koffie voor 500 punten.

De inzamelingsactie vindt plaats gedurende de maand december 2020.

Vanaf 1 december zullen er weer inzamelingsdozen staan bij de meeste grote supermarkten in Nijmegen Groesbeek en het land van Cuijk. De Douwe Egberts waardepunten kunnen daarin worden gedeponeerd.

In de regio Nijmegen, Groesbeek en het land van Cuijk zet de Lions club Nijmegen Brabantse poort zich hiervoor in. Ze plaatsen de dozen en tellen de punten. De koffie gaat naar de voedselbank in Nijmegen en omgeving, Groesbeek, het land van Cuijk en Uden. Evenals voorgaande jaren hopen ze op heel veel punten zodat er weer duizenden pakken koffie beschikbaar komen. Voor informatie over de plaatsen waar de dozen staan kunt u hier kijken.

U mag de punten ook opsturen naar:

Verlinden

Pastoor Jacobstraat 34

5454 GN Sint Hubert

Ook dit jaar maakt iedereen weer kans op een mooi horloge, doe de punten in een envelop met daarop uw naam en telefoon nummer. Uit de inzenders verloten wij een echt Bering horloge.

Heeft u koffiewaardepunten waardepunten voor de actie van de Lions? Lever ze in of stuur ze op. Reageren kan hieronder.