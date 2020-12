Mondkapjes zijn verplicht vanaf vandaag: waar moet 'ie op, waar mag 'ie af?

Ik heb al een sjaal voor m'n gezicht; is dat niet genoeg?

Nee. Een mondkapje mag zelfgemaakt zijn in alle kleuren van de regenboog, maar het moet wel echt een mondkapje zijn. Een sjaal en ook een spatscherm is niet goed genoeg: "Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan", is te lezen op de website van de rijksoverheid.

Dat mondkapje doe ik wel op als ik in de trein zit. Op het perron sta ik gewoon in de buitenlucht.

Dan ben je toch in overtreding. Het mondkapje moet vanaf dinsdag 1 december ook op het perron op, laat de NS weten. En ook als je in de trein zit, moet je het mondkapje dragen. Wil je iets eten of drinken, dan mag het wel even af. Maar ook alleen als je iets drinkt of eet. Daarna moet het weer over mond en neus. Ook als je op de bus of tram staat te wachten, is het mondkapje overigens verplicht vanaf het moment dat je bij de halte staat.

Moet ik op school dan ook verplicht een mondkapje op? Dat is toch alleen een dringend advies?

In het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen. Bij veel scholen was de mondkapjesplicht al opgenomen in het schoolreglement en was het dus al een verplichting. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft en ook met de gymles hoef je het niet op. Ook op basisscholen is het mondkapje niet verplicht.

Mondkapje op of mondkapje af? Foto: ANP

De mondkapjesplicht geldt voor openbare gebouwen, maar wat is een openbaar gebouw?

De mondkapjesplicht geldt in alle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens. Voorbeelden van publieke binnenruimten zijn winkels, musea, benzinestations, theaters en concertzalen. Maar ook winkelcentra - zodra je die binnenloopt moet je al een mondkapje op, ook al ben je nog geen winkel ingegaan. Zodra je een vaste zitplaats hebt, in het theater bijvoorbeeld, mag 'ie weer af. Uitzondering van deze regel geldt voor kerken en moskeeën en andere religieuze gebouwen.

Bij de kapper kreeg ik laatst de keuze of ik een mondkapje op wilde of niet.

Dat is vanaf dinsdag anders: ook bij de kapper, schoonheidsspecialist en tijdens de rijles is het mondkapje verplicht voor zowel de klant als de professional. Zorgverleners zoals huisartsen en fysiotherapeuten zijn uitgezonderd van de plicht, maar zorginstellingen kunnen zelf bepalen of ze je toch vragen om een mondkapje te dragen.

Maar ik krijg het benauwd van zo'n mondkapje.

Toch zal je het moeten dragen. Tenzij je vanwege een ziekte of beperking geen mondkapje kunt dragen. De politie en boa’s kunnen je vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor jou geldt. Overigens is het mondkapje niet verplicht tijdens het sporten, acteren, muzikale repetities of optredens.