Servicepunt in Gouden Handen weer open na protest

“De roep vanuit ’s-Heerenberg was fel”, aldus wethouder Oscar van Leeuwen. “We gaan het servicepunt vanaf januari op afspraak openen. Dit kan op maandagavonden tussen 17.00 uur en 19.00 uur.” Daarmee komt er na bijna negen maanden een einde aan de sluiting. Vanwege het coronavirus en bijbehorende complicaties in het rondkrijgen van de personele bezetting, besloot Montferland het burgerloket te sluiten. De balie in het gemeentehuis in Didam bleef wel op afspraak geopend. Van Leeuwen zei begin oktober nog dat de beoogde opdeling van de medewerkers over twee plekken niet als optie te zien in deze tijd. Toch is nu besloten het gemeentelijke servicepunt in Gouden Handen te heropenen.



De Montferlandse fracties van Lijst Groot Montferland en het CDA zetten destijds hun vraagtekens bij het gemeentebesluit om het servicepunt te sluiten. Ook de inwoners van de kasteelstad maakten zich hard voor de heropening. Gerard Frerix, één van de initiatiefnemers van Behoud Faciliteiten ’s-Heerenberg, is blij met dit besluit. “We moeten over het verleden heenstappen en naar de toekomst kijken”, zegt Frerix. “Het is triest dat een signaal vanuit de burgers nodig is om dit te realiseren, maar laten we nu ook vooral positief zijn.”

Vanuit een camper

Het is niet zeker dat de toekomst van het servicepunt in Gouden Handen hiermee is veiliggesteld. Van Leeuwen zegt naar alternatieven te kijken voor een dergelijk loket, waaronder een pilot waarbij de dienstverlening wordt geleverd vanuit een camper. “We willen de dienstverlening dichter bij de mensen brengen”, vertelt de wethouder. “Als de pilot werkt en blijkt dat we de service op een centraler punt kunnen aanbieden, dan sta ik daar niet onwelwillend tegenover.”