Burgemeester Bruls sluit smartshop De Alchemist

Smartshop De Alchemist is vanaf 1 december gesloten door burgemeester Bruls. Er zijn bij een controle spullen gevonden die gebruikt kunnen worden bij de handel in harddrugs, en groeimiddelen voor hennepteelt.

Dit soort spullen werden eerder dit jaar in grote hoeveelheden aangetroffen in de smartshop in de Van Welderenstraat (Nijmegen-centrum). Daarom heeft de burgemeester besloten de zaak voor een jaar te sluiten. De hoop is dat het pand na zo’n periode niet langer als drugspand bekend staat of zo wordt gebruikt.

Vroeg en hard optreden

Burgemeester Bruls noemt deze smartshop in een toelichting “een zaak die dergelijke drugshandel en de handel op straat faciliteert. Dergelijke vormen van criminaliteit willen we in Nijmegen niet hebben. De sluiting is een signaal dat we de bestrijding van alle vormen van drugshandel stevig aanpakken.”

In zijn rol van bewaker van de openbare orde legt Bruls zijn besluit verder uit: “Drugshandel en drugscriminaliteit hebben een ondermijnend en ontwrichtend effect op onze samenleving. Daarnaast kan de handel in drugs leiden tot verstoringen van de openbare orde en overlast. Ik acht het mijn plicht hiertegen zo vroeg mogelijk hard op te treden”

Alchemist in Arnhem al eerder dicht

In februari van dit jaar sloot de burgemeester van Arnhem ook al de smartshop met dezelfde naam in zijn stad. De twee zaken hebben dezelfde eigenaar.

Een smartshop is een winkel die zich specialiseert in de verkoop van geestverruimende of hallucinerende middelen, in de vorm van bijvoorbeeld kruiden, cactussen en paddenstoelen.

