Op zoek naar nabestaanden dwangarbeiders Mooiland voor de oprichting van een monument

Huize Mooiland was van af de oprichting een Doopsgezind tehuis in Oosterbeek/Doorwerth. Eind september, na de invasie van de Airborns en hun vlucht op 26 september over de Rijn, werden de bewoners van het Tehuis in oktober gesommeerd te vertrekken. (21, 22 en 23 oktober moeste alle bewoners vertrekken.)

Van september 1944 tot april 1945 heeft het complex dienst gedaan als Kamp (Lager) om gedetineerde Nederlanders onder te brengen. Deze dwangarbeiders moesten dagelijks werken aan het graven van loopgraven op de Duno, de Boersberg en de Noordberg.

De bewoners van de gemeente Renkum, en Arnhem waren eind september verplicht om te vertrekken en het gehele gebied werd “Spergebied”

De dwangarbeiders waren opgepakt in verschillende delen van Nederland, in o.a. Rotterdam, Amsterdam, Amersfoort, Hoorn, Utrecht, den Helder, Ede en Renkum. Dagelijks weren er 200 a 300 dwangarbeiders op uit gestuurd om te graven. Natuurlijk onder leiding van en bedreiging door Duitse militairen. In ca 7 maanden tijd zijn er op het terrein van Mooiland 16 personen begraven in een tijdelijk graf.

2 personen zijn geëxecuteerd op 10 februari 1945.

14 personen zijn omgekomen door ontbering en/of oorlogsgeweld.

Foto: van Facebookpagina Mooi Land

Op zoek naar nabestaanden, om een monument op te richten

Ik , Hans Ariëns, ben op zoek naar nabestaanden. Samen met nabestaanden, wil ik bekijken of er een monumentje kan worden geplaatst in aanwezigheid van nabestaanden. Er is al toestemming van Vilente, de huidige eigenaren van het Landgoed. Vilente biedt zorg en behandeling aan ouderen met dementie en lichamelijke beperkingen.

Zie ook: Geëxecuteerde Oosterbekers krijgen laatste eer

Bent u familie, kent u familieleden of hebt u informatie over familieleden, reageer dan hieronder.

De overleden schanswerkers:

Beijer, Wilhelmus Petrus, 30 jaar Amersfoort. 7 maart 1945

Born, Hendrikus van den, 27 jaar Oosterbeek 26 oktober 1944

Bovenkamp, Jacob van de, 38 jaar Hoorn 26 februari 1945

Brink, Hendricus Johannes van den, 17 jaar Renkum 28 februari 1945

Bunt, Cornelis van de , 17 jaar Amsterdam 13 maart 1945

Dijkshoorn, David, 18 jaar Rotterdam 22 december 1944

Fransen, Petrus Johannes, 19 jaar Utrecht 8 maart 1945

John, Antonius Johannes, 23 jaar Nijmegen 4 november 1944

Marks, Hermandus, 26 jaar Oosterbeek 28 februari 1945

Meer, Martinus van der, 46 jaar Renkum 20 januari 1945

Norbruis, Siebe, 27 jaar Den Helder 8 maart 1945

Optekamp, Reinier, 19 jaar Utrecht 8 maart 1945

Veluw, Jan van, 52 jaar Otterlo 22 december 1944

Vogel, Cornelis Marinus de, 21 jaar Amsterdam 14 maart 1945

Geëxecuteerde Schanswerkers

Jansen, Gijsbertus Antonie, 44 jaar Renkum 10 februari 1945

Veenbrink. Leendert, 43 jaar Ede 10 februari 1945