Negenhonderd gratis stamppotten voor Loil

Honderden inwoners van Loil zijn zaterdag aan de eigen deur verblijd met in totaal zo’n negenhonderd gratis stamppotjes. De Kontaktraad, het overkoepelende orgaan van de verenigingen in het dorp, wil inwoners met de actie een steuntje in de rug geven tijdens de coronacrisis.

“In deze coronatijd is de samenhang in het dorp soms ver te zoeken, omdat we nergens naartoe kunnen gaan”, zegt Onne Heesen, één van de initiatiefnemers van Stamppot-Express Loil. “Daarom gaan wij nu naar de mensen toe.” De initiatiefnemers verwachtten dat enkele tientallen dorpsgenoten zich zouden aanmelden, maar in plaats daarvan waren het honderden. Een lokale cateraar en vrijwilligers moesten daardoor drie dagen aan de bak om zuurkool, hutspot en boerenkool te maken. “We dachten dat een paar mensen uit het dorp wel wat stamppotjes zouden bestellen. Zoals je kunt zien, zijn de ideeën groots geworden”, aldus een trotse Heesen. “We gaan straks ongeveer negenhonderd porties bezorgen bij verschillende adressen in het dorp.”

Heesen zelf is blij dat er zoveel reactie kwam: “Je zou kunnen zeggen: ‘het is teveel moeite om het te doen’. Maar als je weet waar je het voor doet en je de mensen blij kan maken, dan kost het helemaal geen moeite.” Ook de dorpsbewoners zelf zijn blij met de actie. “Ik kook hier iedere dag voor zes of zeven personen. Dat is prima te doen, maar als het een keer voor je wordt gedaan dan is dat heerlijk”, vertelt Desire Wenting. Volgens haar is deze actie typerend voor Loil: “Er zijn een aantal kartrekkers hier en zij doen ontzettend leuke dingen. Zij gaan niet bij de pakken neer zitten, maar organiseren van allerlei leuks.”

Commercieel tintje

Belangrijke pijler onder de eerste Stamppot-Express was een provinciale subsidie, waardoor de Kontaktraad het eten gratis kon aanbieden. Of inwoners nog meer gratis stamppot tegemoet kunnen zien, is ondanks de bestaande wens onduidelijk. “We moeten nog even met de cateraar praten, maar willen hier zeker mee doorgaan", aldus Heesen, die aangeeft dat inwoners dan mogelijk wél moeten betalen. "Dan moet er wel een commercieel tintje aan hangen."