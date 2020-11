Dennie van der Z. moet 30 jaar de cel in

Dennie van der Z. uit Nijmegen is maandagmiddag veroordeeld tot dertig jaar celstraf. Hij is door de rechtbank Den Bosch veroordeeld voor de moord op de autosloper Henk Baum, zeven brandstichtingen, een poging tot brandstichting, en twee granaataanslagen. Dertig jaar is de maximale tijdelijke gevangenisstraf in Nederland.

Koelbloedige liquidatie

Voor de moord op Baum legde de rechtbank twintig jaar cel op. De rechter acht het bewezen dat Dennie van der Z. in 2018 de autosloper uit Nistelrode doodde met meerdere kogels in hoofd en hals. De rechter noemt het een ‘koelbloedige liquidatie.’ De dader kende het slachtoffer niet, zo is uit onderzoek gebleken. Hij pleegde de moord in opdracht, voor geld. Wie de opdracht gaf is niet duidelijk geworden.

Brand en granaten

Na de moord vluchtte de verdachte in zijn (gestolen) auto, en probeerde die in brand te steken. Het was dus niet de enige brand die hij in 2018 stichtte. Meerdere woningen en auto’s werden door hem in lichterlaaie gezet; daar was ook een Nijmeegse woning bij. Ook gooide Van der Z. twee keer handgranaten naar binnen in woningen in Haarlem en Oss. Het ging de verdachte bij de brandstichtingen en aanslagen niet om geld, maar om rekeningen die hij of zijn opdrachtgevers nog moesten vereffenen met slachtoffers.

Voor deze reeks brandstichtingen en granaataanslagen had de 23-jarige Van der Z. volgens de rechter eigenlijk nog eens vijftien jaar verdiend, maar dan zou de straf boven het wettelijke maximum uitkomen.

De advocaat van Van der Z. wist nog niet of er een hoger beroep komt. Daarover gaat hij nog met zijn cliënt in overleg.