'Dit is magisch', in Winterswijk wordt er al geschaatst op natuurijs

Van Prooijen is niet van het ijs te slaan en aan de kant kijkt WIJV-voorzitter Auke Spijkstra trots toe. "Dit hadden we een jaar geleden niet durven dromen", zegt Spijkstra. "Eén nacht vorst en we kunnen schaatsen in Winterswijk."

Zie ook: Het heeft één nacht gevroren en er wordt meteen geschaatst in Winterswijk

Laagje voor laagje

De WIJV besluit zondag om het te proberen: de krabbelbaan van zo'n 40 bij 25 meter met een sproeier laagje voor laagje, een millimeter per uur, van een ijsvloer te voorzien. "We begonnen zondagavond om 20 uur en we zijn om 04.30 uur vannacht gestopt, toen lag er 10 millimeter", zegt Van Prooijen.

Ik heb slecht geslapen, want je bent toch excited

Hij ging naar huis, maar kon moeilijk in slaap komen. "Ik heb slecht geslapen, want je bent toch excited. Om 07.00 uur kreeg ik al sms'jes, zo van: is het gelukt? De baan bleek voldoende afgehard", zegt de Winterswijkse schaatser, die blij is dat het systeem met betonschuim naar behoren werkt.

"Dit was het eerste experiment met het sproeiapparaat en hoewel een paar puntjes voor verbetering vatbaar zijn, is één nacht ijs voldoende om op het ijs te kunnen. Een prachtig gezicht. We zijn nog bezig met de ontwikkeling van het systeem voor de grote baan van 400 meter, dat ligt technisch gecompliceerder, maar ik denk dat onze technische mensen dat wel voor elkaar krijgen."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Wanneer dat zover is ligt dus niet alleen een nieuwe nacht vorst, maar ook of de elektrische karretjes met sproeiboom dan al over de 400-meterbaan hun rondjes kunnen draaien om te sproeien. "Ik durf het nog niet te zeggen", reageert voorzitter Spijkstra. "De grote baan is nog niet helemaal af. Hopelijk kan daar in december worden geschaatst, als er tenminste vorst is."

Magisch

De primeur met de krabbelbaan stemde de leden al tevreden. Zo draaide Dirk de Koning soepel zijn rondjes en genoot hij zichtbaar. "Dit is magisch".

Hij draaide voorheen zijn rondjes op de diverse locaties die de WIJV van natuurijs voorzag bij strenge winters. De laatste locatie aan de Misterweg moest wijken voor uitbreidingsplannen van het belendende transportbedrijf. Toenmalig wethouder Wim Aalderink maakte zich sterk voor de verhuizing naar de hoek van de Kottenseweg en de Bataafseweg, naast het sportpark 't Huitinkveld van FC Trias. Daar is voor ongeveer 1 miljoen euro een skeeler-/schaatsbaan met krabbelbaan en clubhuis aangelegd.