Kimberley Bos opnieuw op het World Cup podium

Voor de tweede week op rij heeft Kimberley Bos uit Ede een medaille gepakt in de World Cup. Waar ze vorige week vrijdag naar het zilver wist te glijden in Sigulda, pakte ze nu een bronzen plak op diezelfde baan. Die derde plaats deelt ze met wereldkampioene Tina Hermann, die over twee heats tot exact dezelfde tijd kwam als Kimberley. “Geen schande om die bronzen medaille met de wereldkampioene te delen”, laat ze lachend weten. “Ik ben heel blij met dit resultaat.”

Net als een week terug greep Janine Flock de winst. Ditmaal was de Russische Elena Nikitina tweede, maar de verschillen onderling waren kleiner. “Janine zet twee keer een baanrecord neer en toch ben ik dichterbij gekomen. Ten opzichte van vorige week hebben we er wat foutjes uitgehaald. Ook nu zaten er nog wel wat foutjes in, maar dat houd je in deze sport. De runs waren nog weer een stuk sneller dan vorige week en ditmaal verbeterde ik me in de tweede heat ook nog weer net iets ten opzichte van de eerste.”

Zo neemt Kimberley met een heel goed gevoel afscheid van Sigulda. “Vorige week voelde het misschien nog een beetje als een toevalstreffer, maar dit is een mooie bevestiging van de progressie die we met het team al langer zien. Door een blessure kwam dat er vorig jaar niet uit, maar nu dus wel en daar ben ik blij mee. Ik heb in deze twee wedstrijden laten zien dat ik constant aan het sleeën ben en dat ik daarmee nu mee kan doen om het podium in World Cup wedstrijden. Daar wil ik graag op verder bouwen.”

Innsbruck

Het World Cup seizoen gaat op 11 december verder. Dan staat in Innsbruck (Oostenrijk) de derde manche gepland. Een week later, op 18 december, is de vierde wedstrijd in het klassement op dezelfde locatie. “We gaan nu de koffers inpakken en dan stappen we in de auto om rechtstreeks naar Innsbruck te rijden. De eerste officiële training daar is maandag over een week, maar waarschijnlijk kunnen we al eerder een aantal afdalingen maken.”

Bron: Facebookpagina Kimberley Bos en Kimberlybos.nl