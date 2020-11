Ook als je geen coronaklachten hebt, kun je nu een test laten doen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Wevers roept mensen op zich dan te laten testen bij de GGD-teststraten. "Hier is het testen op corona gratis. Als je in de ochtend belt, kun je in de middag al terecht", legt ze uit. "Bovendien is het handig dat de testresultaten direct in de landelijke database worden opgenomen."

Zo is het snel duidelijk hoe het ervoor staat wat betreft het aantal corona-gevallen in ons land, legt de arts uit. "Verder kan bron -en contactonderzoek dan ook direct worden opgepakt. Zo kunnen we gericht de verspreiding van het coronavirus aanpakken."

Korter in quarantaine

Mensen die in nauw contact zijn geweest met iemand met corona gaan in quarantaine. Soms blijven klachten dan uit. "Iemand kan dan na vijf dagen quarantaine en bij het uitblijven van klachten zich toch laten testen. Als je test negatief is mag je uit quarantaine."

Volgens Wevers is dat goed nieuws omdat je zo de quarantaine-tijd kan verkorten.