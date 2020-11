Heterdaad inbraak in Harderwijk

De melding kwam binnen van een agent die in privétijd een harde knal hoorde. Na de knal kijkt hij naar buiten en ziet twee mannen wegrennen bij de winkels aan de Deventerweg in Harderwijk. Hij ziet dat deze mannen in een auto stappen en vervolgens wegrijden in de richting van de snelweg.

Eén eenheid van de politie gaat ter plaatse en komt er dan achter dat er in is gebroken bij de Drogist in Tweelingstad in Harderwijk. Zij zien dat het raam van de voordeur is vernield en naast de deur liggen een aantal gebroken stenen. Een andere eenheid zet koers richting de snelweg waar zij vervolgens een voertuig zoals beschreven een gekke manoeuvre zien maken.

Achtervolging

Als de politie hier achter aan gaat geeft het verdachte voertuig gas. De achtervolging wordt ingezet waarbij 170 km per uur wordt gereden. Uiteindelijk lukt het de politie het voertuig stil te zetten. Zij zien in het voertuig vier mannen zitten die voldoen aan het signalement.

De politie trof na onderzoek inbrekerswerktuigen aan in de auto. Hierop zijn alle vier de mannen aangehouden en loopt het onderzoek verder naar deze inbraak.