'Dit is knap waardeloos', zegt burgemeester na plofkraak

De burgemeester van Westervoort laat weten voor de getroffen winkeliers klaar te staan. "Dit is knap waardeloos", zegt hij in een eerste reactie. “Ik sprak net even met de nieuwe eigenaar van de Jumbo. Hij had de zaak nog maar een week. Hij vertelde me op korte termijn al weer open te willen."

Veel slechter staat Firas Yauno van Yauno Olijven ervoor. Zijn bedrijf, evenals de supermarkt pal naast de vernielde geldautomaat, ligt aan puin, vertelde hij Omroep Gelderland maandagmorgen. Van Hout belde met de getroffen middenstander. "Bij hem is het echt een ravage.”

Van Hout gaat verder: "We willen hem graag helpen, bijvoorbeeld met een tijdelijke nieuwe locatie of met een stevige tent. We denken graag met hem mee.”

'Ik snap de gevoelens van onveiligheid'

Westervoorters vinden het na de tweede plofkraak dit jaar - die in april mislukte - veel te gevaarlijk voor een pinautomaat op de plek van de supermarkt en de delicatessenwinkel van Yauno. De burgemeester: "Ik kan me die gevoelens van onveiligheid heel goed voorstellen."

Tot de uitspraak dat de automaat aan de Broeklanden daadwerkelijk weg moet, zoals de omwonenden willen, laat hij zich niet te verleiden. "Ik heb ook de SNS gesproken en die denkt na over wat er moet gebeuren. Laten we dat even afwachten."

Misschien een rolluik?

Bij het gemeentehuis van Westervoort kunnen burgers ook terecht om geld te pinnen, vertelt Van Hout. "Daar zit 's nachts een rolluik voor. Misschien is zoiets aan de Broeklanden ook mogelijk."

De politie meldt maandagmiddag:

Woordvoerder van de politie Jennifer Schoorlemmer over de plofkraak