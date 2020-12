Rijleraar Koen geeft les met elektrische auto en dat heeft voordelen

Op de vraag of het moeilijker is om in een elektrische auto te leren rijden antwoordt Zweers dat het juist makkelijker is. Een elektrische auto is een automaat, waardoor cursisten dus niet hoeven leren te schakelen. De mogelijkheid om razendsnel op te trekken met een elektrische auto ervaart de rijinstructeur ook als een voordeel. Vooral bij het invoegen op de snelweg komt dit goed volgens Zweers goed van pas.

'Rijbewijs voor elektrische auto is minder waard'

Een belangrijk nadeel is wel dat je roze papiertje dat je hebt gehaald door te lessen in een elektrische auto betekent dat je rijbewijs niet geldt voor een handgeschakelde auto. Hetzelfde is het geval voor cursisten die afrijden in een niet-elektrische wagen met automaat. Dan moet er eerst extra gelest worden in een 'ouderwetse' vierwieler om ook het schakelen onder de knie te krijgen, voordat bestuurders ook met die auto de weg op mogen. Zweers hoopt dat die regel snel verdwijnt. Dan zullen veel meer rijschoolhouders overstappen op elektrische auto's, verwacht hij.

Wat nog meer voor- en nadelen zijn, vertelt Zweers in deze reportage:

Altijd thuis lunchen

Met een actieradius van 350 kilometer komt het niet voor dat de rijschoolhouder halverwege een les langs de kant van de weg staat met een lege accu. Wel luncht hij iedere middag thuis om de accu op te laden. "Maar dat is dus alleen maar een voordeel", aldus Zweers.

Volgens informatie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) slaagt bij de Tielse rijschool 81 procent bij het allereerste rijexamen. Het slagingspercentage inclusief herexamens ligt er op 75 procent.

Groene Koppen op TV Gelderland

Woensdagavond is op TV Gelderland weer een nieuwe aflevering van Groene Koppen te zien. Presentator Harm Edens bezoekt Gelderlanders die zich inzetten voor een duurzamere wereld.

Bekijk hier de hele uitzending: