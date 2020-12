Extra aandacht op school na geweld

Gemeente Wageningen was in 2018 als pilot al gestart met de nieuwe werkwijze ‘Handle With Care’. Nu gaan de gemeente Barneveld, Ede, Nijkerk, Renkum en Scherpenzeel van start, en sluiten alle 130 basisscholen zich aan bij deze werkwijze. Hiermee werkt de regio West Veluwe Vallei als eerste regio in Nederland met deze methode. Een mooi resultaat waarmee we in de toekomst veel kinderen beter kunnen ondersteunen als zij in aanraking zijn gekomen met geweld. “Het kind staat hiermee centraal, dat is waar we in het onderwijs voor staan”, vult Gert van der Rhee bestuurder van de Drieslag welke onderwijs verzorgt in de regio.

Handle With Care

De Handle With Care werkwijze is simpel. Als de politie aan de deur komt vanwege huiselijk geweld in een gezin met kinderen wordt er voor de volgende schooldag een Handle with Care signaal naar leerplicht gestuurd. Dit signaal bevat alleen de naam en geboortedatum van het kind en het codewoord Handle with Care. Leerplicht stuurt dit signaal door naar de juiste school zodat de leerkracht voor het begin van de les weet dat deze leerling extra steun kan gebruiken. Deze steun kan, afhankelijk van de behoefte van een kind, bestaan uit wat extra aandacht, ruimte voor rust en bijvoorbeeld flexibiliteit met toetsen.

“Met Handle With Care gaan we om de kinderen heen staan.”

Districtchef Naomi Hoekstra - Politie Gelderland Midden

Angst en stress

Kinderen die thuis geweld meemaken, hebben vaak last van angst en stress en voelen zich alleen met hun ervaringen. “We vinden het in onze regio ontzettend belangrijk om deze kinderen een veilige en rustige omgeving te bieden”, aldus Nadia van der Voorn, regionaal projectleider huiselijk geweld en kindermishandeling. We zijn erg blij dat de politie en de basisscholen hun medewerking aan deze werkwijze verlenen.

Veerkracht

Handle with Care is een initiatief van Augeo Foundation. Augeo-directeur Mariëlle Dekker: “Uit onderzoek blijkt dat snelle steun voor kinderen die huiselijk geweld meemaken cruciaal is. Veel kinderen krijgen posttraumatische stressklachten. School is voor deze kinderen een extra belangrijke, veilige plek. Als ze daar steun ervaren, kan dat hun veerkracht versterken en de schade van geweld helpen beperken.”

Handle with Care maakt deel uit van het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het ministerie van VWS en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Op de foto van links naar rechts: Naomi Hoekstra (districtchef Politie Gelderland-Midden), Didi Dorrestijn-Taal (wethouder gemeente Barneveld), Leon Meijer (wethouder gemeente Ede), Nadya Aboyaakoub-Akkouh (wethouder gemeente Nijkerk), Henny van Dijk-van Ommering (wethouder gemeente Scherpenzeel), Gert van der Rhee (bestuurder de Drieslag), Wilma Petersen (directeur School met de Bijbel ‘de Kraats’), Marinka Mulder (wethouder gemeente Renkum) en Nadia van der Voorn (regionaal projectleider huiselijk geweld en kindermishandeling

Handle With Care WVV Foto: Handle With Care WVV