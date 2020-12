Stadshub Nijmegen stuurt een transportfiets om jouw oude stofzuiger op te halen

Streven van de hub of goederenoverslag is dus om zo weinig mogelijk vrachtauto's en busjes de Waalstad te laten verontreinigen. Maar daarnaast kan een koerier ook defecte spullen van particulieren meenemen en die bijvoorbeeld door een repaircafé laten maken. En de persoon die een pakje aflevert vervult ook nog eens een sociale rol door simpelweg een praatje te maken met een klant. Veel ouderen stellen dat contact enorm op prijs. Groene Koppen-presentator Harm Edens maakt het mee als bezorger.

Harm bezorgt pakjes bij Ger en neemt een oude stofzuiger mee terug Foto: Omroep Gelderland

Binnenstadservice werkt al jaren voor ondernemers in het centrum. Met de komst van de circulaire hub wordt die dienstverlening dus uitgebreid naar bewoners en het mee retour nemen van goederen die gerepareerd of hergebruikt kunnen worden.

De focus ligt voorlopig vooral op het Nijmeegse Waterkwartier waar de fietsen met laadbak al een bekende verschijning worden. De circulaire wijk-logistiek moet zich daarna over heel Nijmegen uitbreiden. Grote vrouw achter de hub is Birgit Hendriks die 10 jaar geleden al begon iets dergelijks van de grond te krijgen. Met de zogenoemde 'Binnenstadservice' begon ze distributie van goederen vanuit een punt aan de rand van de stad. Kort na de opstart in 2008 brak de crisis uit en is de ontwikkeling van het bedrijf moeizaam en traag verlopen.

Van houthandel naar circulaire stadshub

Hendriks komt zelf uit een ondernemersfamilie met veel kinderen en wist dat het op doorzetten aankomt. "We hadden thuis Houthandel Emmerik, daar heb ik veel geleerd, initiatief nemen gaat me goed af en ik leerde snel op eigen benen staan. Om een tweede studie te kunnen betalen ben ik bijvoorbeeld heel lang buschauffeur geweest." Vlakbij de plek waar haar vaders houthandel stond wordt nu Birgits logistieke droom werkelijkheid. Drie jaar geleden was het bedrijf Goederenhubs Nederland (een binnenstadservice-baby) een feit.

Als 'adviseur slim en schoon vervoer' werkt ze ondertussen in tal van steden om te begeleiden bij de opstart van stadshubs. Jarenlang kende stadsdistributie een moeizaam bestaan of stopte weer na de opstartsubsidie. De Nijmeegse oplossing is wel overeind gebleven en daarom wordt Birgit ook door half logistiek Nederland op de koffie gevraagd. "Je gaat gewoon met inwoners en ondernemers om tafel en iedereen vertelt zijn eigen verhaal. En dan beginnen ze elkaars probleem te snappen. En dat is het begin van de oplossing!"

En nu 'groen bezorgen'

Inmiddels zijn er 16 hubs door heel het land en biedt haar bedrijf in 40 steden 'gebundeld vervoer' meestal in samenwerking met een lokale vervoerder, zoals in Nijmegen Velocity en in Arnhem De Groene Rijders. Het klimaatakkoord zorgt wat dat betreft natuurlijk voor veel wind in de rug. In 2025 moeten de binnensteden uitstootvrij zijn dus niks vrijblijvendheid, er moet vaart worden gemaakt, maar dan wel zo groen mogelijk op de fiets en gebundeld als het even kan.

De hub met zonnepanelen van boven gezien Foto: ORGA Architect

Voorlopig werkt het bedrijf vanuit veertien zeecontainers op het oude Engie-terrein waar al een behoorlijk arsenaal aan zonnepanelen is neergezet. Daar komen over twee jaar ook nog een paar windmolens en een riant, duurzaam houten bedrijfspand bij. De hub is dan geheel zelfvoorzienend en kan dan ook elektrische voertuigen opladen. Behalve logistiek wordt er ook een werkplek voor studenten ingericht die zich specifiek richten op het hergebruik van spullen.

Want zo ziet Birgit het: "Koop lokaal, houd de reis kort en steun de plaatselijke ondernemer (zeker in coronatijd), weet wat je koopt voordat je gaat bestellen, en stop daardoor met het voortdurende retour sturen, want lokaal gekocht is zo teruggebracht of geruild." En die oude radio kan voor een tweede leven met de koerier mee naar het kringloopcentrum. Want: "Pas weggooien als het echt niet anders kan. Want nergens, nergens hoeven we spullen te verspillen."

