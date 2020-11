Mensen met weinig geld kunnen gratis vier cadeaus uitzoeken

De kringloopwinkel lijkt wel een speelgoedwinkel. Stapels nieuwe puzzels en boeken, dozen met duplo en barbiepoppen liggen klaar om als sintcadeau ingepakt te worden. Alle ouders die in het AZC wonen, of gebruik maken van de voedsel- of kledingbank zijn uitgenodigd om hier per kind vier cadeaus uit te zoeken. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt. "Als dit er niet was hadden we natuurlijk wel Sinterklaas gevierd," vertelt een oma, "Maar dan hadden ze echt niet van die mooie cadeaus gekregen."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Mirjam Diks werkt bij kringloopwinkel 2Switch en heeft samen met vrijwilligers karren vol speelgoed verzameld. "Heel fijn dat het gelukt is zoveel spullen hier uit te kunnen stallen, maar ook heel jammer dat het nodig is." Het speelgoed kregen van ze mensen die hun zolder eens hadden opgeruimd, van webwinkels die gestopt zijn of Zutphenaren die nieuw speelgoed bij de speelgoedwinkel hebben gekocht en dat gedoneerd hebben: "Alles is nagekeken en mooi uitgestald, zodat kinderen echt iets moois krijgen."

Ook een oproep bij Gelderland helpt op radio en website leverde veel spullen op. "Mensen kwamen speelgoed brengen en er werden zelfs spullen opgestuurd door mensen die ver weg wonen." Wat aan het eind van de uitdeeldag overblijft, wordt bewaard tot volgend jaar legt Diks uit.: "Al zou ik veel liever zien dat het niet meer nodig is"

Heeft u nog mooi speelgoed liggen? De Club Vrijwillig Sint en Pietje in Doetinchem is ook nog op zoek naar spullen om dit weekend uit te delen. Reageer dan snel op de site van Gelderland helpt.





Gelderland Helpt is te vinden op:

www.gelderlandhelpt.nl

Facebook

Radio: elke dag op Omroep Gelderland om 11.40 en 16.20 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur

TV: elke donderdag en zondag (17.45 uur, elk uur herhaald) Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Door middel van radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.