Het heeft één nacht gevroren en er wordt meteen geschaatst in Winterswijk

"Er ligt nu echt een fantastische baan", vertelt bestuurslid Tim Jonker vol enthousiasme. "Ik kijk nu naar allemaal mensen die aan het schaatsen zijn." Dat komt allemaal door het technisch vernuftige systeem vanuit de TU Twente. "Het is een afstudeerproject van een student. Via 'natuurijsoloog' Job van der Werff zijn we met hem in contact gekomen."

Het systeem gaat als volgt in z'n werk: onder het asfalt van de skeeler- en ijsbaan ligt schuimbeton. De baan wordt vervolgens beneveld bij vorst waardoor er een laag ijs komt te liggen, maar vooral blijft liggen. "Normaal gesproken ontdooit een ijsbaan vanaf de bodem", stelt Jonker. "Het schuimbeton zorgt ervoor dat de kou beter wordt vastgehouden." De baan kan zo langer mee.

Test geslaagd

Het was de eerste test met het systeem en volgens de ijsvereniging is die ruimschoots geslaagd. "Na één nacht vorst kun je de volgende dag schaatsen", concludeert Jonker opgewekt. Vooralsnog alleen op de kleine krabbelbaan, maar de grote baan zal ook dit seizoen nog opengaan verzekert de schaatsliefhebber.

De baan, die dit jaar voor het eerst op de nieuwe locatie aan de Bataafseweg ligt, is vanwege corona nog niet officieel geopend. "Dat is erg jammer maar daar laten we ons niet door tegenhouden om gewoon te kijken en te proberen hoe het gaat," stelt Jonker. Na één nacht vorst gooit corona in ieder geval nog geen roet in het eten.