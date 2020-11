Ploeterend NEC boekt belangrijke zege op laagvlieger MVV

NEC begon matig en het was defensief enkele malen chaotisch. Maar toch kwamen de Nijmegenaren op voorsprong. Souffian El Karouani begon aan een prachtige solo en werd aangetikt in het strafschopgebied. Vanaf elf meter schoot Jordy Bruijn raak.

Juichende NEC'ers na de benutte strafschop Foto: Omroep Gelderland

Maar lang kon NEC niet genieten van de voorsprong, want geknoei in de defensie werd afgestraft door Naudts: 1-1. Daarna was het bar en boos wat NEC liet zien, de Limburgers hadden het betere van het spel zonder echt tot kansen te komen. Als kijkspel was het dan ook weinig vermakelijk in De Goffert.

Rangelo Janga en Terell Ondaan overdenken de zwakke eerste helft Foto: Omroep Gelderland

Na rust bleef het NEC ploeteren. De aanvallers zaten volstrekt niet in de wedstrijd. MVV had zelfs de beste kans via Schroijen. Wat NEC liet zien, was ronduit bedroevend. Pas halverwege de tweede helft gaf El Karouani een goede voorzet en moest Havekotte redden op de kopbal van Elayis Tavsan. Maar NEC ontsnapte ook weer toen Schroijen prachtig uithaalde. Doelman Norbert Alblas kon de bal nog net corner tikken.

Verlossend doelpunt

Invaller Joep van der Sluijs verloste NEC.met een geplaatst schot. Meteen daarop taxeerde Alblas een hoge bal verkeerd, maar het liep net goed af. Door de zege staat NEC nu nog maar op vier punten van een plek die recht geeft op directe promotie.