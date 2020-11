Eigenaar radeloos na plofkraak: 'Medewerkers zitten huilend thuis'

De drukste maand van het jaar begint morgen. Maar niet voor Yauno en zijn medewerkers. De maand december zou al anders dan anders zijn vanwege corona.

Hij vertelt: "December is altijd belangrijk voor ons, is altijd een topmaand voor mij en het personeel. Sommigen zitten thuis te huilen. Het is niet zomaar een zaak. We zijn een familie, het personeel dat voor mij werkt is familie voor mij."

"Dit doet pijn", gaat Yauno verder. "Het is een ravage binnen. Er staat niets meer op de goede plek."

'Doe beter je best'

Uren na de klap heeft hij een beetje van zijn strijdlust hervonden. Yauno heeft ook een duidelijke boodschap voor de daders, die nog steeds voortvluchtig zijn. "Je moet gewoon beter je best doen om werk te vinden. En als dat niet lukt, kun je gewoon een uitkering aanvragen. In Nederland hoeft niemand zonder geld te zitten.”

Winkelwagens van de supermarkt staan buiten in een hoek, wachtend op klanten die er vandaag niet zullen zijn. "Nee, vandaag gaan we echt niet open", luidt de korte maar duidelijke boodschap aan de telefoon van een medewerkster.

De klap was maandagnacht in de verre omtrek te horen. Een buurtbewoner schrok zich een hoedje, zegt hij tegen Omroep Gelderland. "Dit was buitenproportioneel. Ik zat rechtop in bed. Ik dacht dat een bom was ontploft."

De jonge Tarik komt een kijkje nemen. Hij vertelt lang in het afhaalrestaurant van Yauno te hebben gewerkt. "Ik ken de mensen heel goed. Ik vind het heel sneu dat dit zo moet gebeuren", zegt Tarik. "Als je die schade ziet, dat is niet fijn."

Doodzonde vindt Tarik het voor de gedupeerden. "Ze hadden de zaak net verbouwd en er heel veel werk ingestoken. Als alles weer opnieuw moet, kost dat heel veel werk.”

'Ik was hier soms tot drie uur 's nachts'

Yauno knikt. “We werken keihard in de zaak. Ik was soms tot drie uur 's nachts aan het werk. “

De pinautomaat van SNS naast zijn winkel is eerder mikpunt van plofkrakers geweest, in april nog. Zonder succes. Yauno: "Ik was altijd bang van die automaat en nu halen ze die misschien wel weg. Dat is voor de oudere mensen hier niet goed. Die moeten dan een taxi bellen om ergens anders geld te kunnen pinnen."

Pinautomaat moet hier weg, zegt omwonende

Dat moet dan maar, suggereert een man die langskomt. "Ze moeten die pinautomaat gewoon weghalen. Het is een te gevaarlijke plek. Ik pin zelf bij de Coop, daar is het veel veiliger."

En als de SNS-bank besluit om de geldautomaat op die plek toch terug te plaatsen? "Dan moeten ze er maar een beveiliger bij zetten."

Of de automaat op dezelfde plek terugkeert wordt onderzocht, zegt een woordvoerder van SNS. "We houden dat tegen het licht. We nemen een beslissing op basis van wat we van de politie en de EOD te horen krijgen en hoe groot de behoefte op die locatie aan een geldautomaat is."

Een belangrijke factor is de directe aanwezigheid van woningen. "De banken hebben al besloten om geldautomaten af te sluiten in gebouwen waarboven mensen wonen. Dat is hier in Westervoort gelukkig niet het geval."