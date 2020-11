Helft regeringspartijen wil defensieradar niet in Herwijnen

Krijgen de inwoners van Herwijnen het dan toch voor elkaar en komt de veelbesproken defensieradar misschien niet naar Herwijnen? Twee regeringspartijen hebben ze in ieder geval sinds vandaag aan hun zijde. Vandaag dienen het CDA en de CU een motie in waarin zij het kabinet oproepen een andere locatie te zoeken voor de radar.

Tot grote vreugde van Ruben van der Horst en Edwin Rijke, twee inwoners die zich al maanden strijden tegen de komst van de radar. Zij vinden dat het dorp teveel wordt belast met straling en trokken in Den Haag aan de bel. "Het is absoluut geweldig dat twee coalitiepartijen zich aan onze zijde plaatsen. We voelen ons door deze twee partijen gehoord. We zijn benieuwd hoe het vanavond in de commissievergadering gaat." De twee inwoners zien zichzelf overigens niet als activisten. "We proberen met feiten en argumenten de politiek te overtuigen."

Eerder stemde de Tweede- en de Eerste Kamer al onder voorwaarden in met het plan. Dat deden de Kamerleden op basis van veiligheidsrapporten en de vastgestelde stralingsnorm. Met inmiddels zes moties probeerde de oppositie de plannen bij te sturen. Omdat de onrust in het dorp bleef bestaan lieten de politieke partijen zich in commissievergaderingen extra informeren door stralingsdeskundige en inwoners. Daaruit concluderen nu ook de regeringspartijen CDA en CU in motie nummer zeven dat andere locaties niet voldoende zijn overwogen wegens tijdgebrek.

Luchtruim in kaart brengen

De radar moet het Nederlandse luchtruim beter in kaart gaan brengen en Nederland beschermen tegen gevaar van buitenaf. De oude radar in Nieuw-Milligen moet vervangen worden en zou regelmatig zelfs uitvallen. Het gros van de inwoners van Herwijnen wil de radar niet in de buurt van hun dorp omdat zij al met stralingen van boten op de waal en de KNMI weerradar te maken hebben. Een derde radar is volgens hen potentieel slecht voor de gezondheid van de inwoners.

Vastgestelde stralingsnorm onvoldoende

Herwijnen is volgens de politieke partijen CDA en CU geen geschikte locatie omdat de Gezondheidsraad adviseert straling zo laag mogelijk te houden. Met de defensieradar zou volgens de partijen het dorp onnodig worden belast. Het gegeven dat de straling van de defensieradar en de KNMI-radar samen onder de vastgestelde stralingsnorm blijft, is volgens hen onvoldoende. De partijen willen nader onderzoek naar mogelijke gezondheidsschade onder de vastgestelde normen door een optelsom van straling niet afwachten, en willen dat het kabinet opzoek gaat naar een andere locatie.

Tijdsdruk geen excuus

Defensie onderzocht al eerder alternatieve locaties. Staatssecretaris Barbara Visser liet de partijen weten dat die locaties er niet zijn. Daar zijn de CDA en het CU het niet mee eens. Volgens hen laat defensie zich leiden door tijdgebrek. Defensie wil de radar zo snel mogelijk plaatsen, omdat zij op dit moment niet voldoende zicht hebben op het luchtruim, en de nieuwe radar noodzakelijk is voor de veiligheid van Nederland. Het stuk grond bij Herwijnen is al langer in het bezit van defensie en daarmee een praktische locatie.

De CDA en het CU snappen dat de radar snel moet worden gebouwd, toch vinden zij dat tijdsdruk niet opweegt tegen de hoeveelheid straling in het dorp. De motie leggen de partijen op maandagavond voor. Mocht de motie met een meerderheid aangenomen dan zal defensie opnieuw en nauwkeuriger alternatieve locaties moeten bekijken.

