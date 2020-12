Zutphense jongeren kunnen blijven chillen in wijkcentrum

Zonder subsidie was dat een heel lastig verhaal geweest. Dan was het er - net zoals nu door corona - heel stil geworden. Dagelijks aankloppen voor een bak koffie, een praatje of voor één van de vele activiteiten zou dan onmogelijk worden, tot groot verdriet van Ali, Rayan en Zehra.

Hulp, groot of klein

“Ik heb twee dagen geleden nog een jongeman hier aan de deur gehad die niet meer thuis kon wonen, hij was dakloos en ik heb gekeken of ik kon helpen", vertelt wijkbewoner Ali Nur Foinsiyo. Hij begon als vrijwilliger bij het wijkcentrum en heeft nu een betaalde baan bij Stichting Lokaal, die het wijkcentrum beheert. "Als er iets is dat we kunnen doen dan doen we dat, of we sturen diegene in de juiste richting."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het verhaal van de dakloze jongeman is volgens Ali niet uniek. "Bijna elke dag zit er wel iemand in een nare situatie in de wijk. Mensen die dakloos zijn, mensen die hulp nodig hebben met de schuldsanering, mensen die de taal niet spreken en allerlei formulieren moeten invullen; het is heel verschillend."

Hij is heel blij dat hij zich door de subsidie kan blijven inzetten voor jongeren en ouderen in zijn buurt. "Ik denk dat de wijk een mooiere wijk wordt. Daar heb ik vertrouwen in."

Chillen en gamen

Rayan is één van die jongeren, ze woont al haar hele leven in het Waterkwartier. "Dit is een leuke wijk, want ik ken meestal alle mensen hier", zegt ze. Twee jaar geleden kwam Rayan voor het eerst bij Waterkracht. "Om te koken, om te spelen, of gewoon om te helpen. Iedereen kent elkaar en dat is gewoon leuk."

Spelen is inmiddels huiswerk maken en 'chillen' met vrienden geworden. "Iedereen in mijn vriendengroep gaat wel eens naar Waterkracht." Ze is blij dat het wijkcentrum ook volgend jaar gewoon open blijft. "Anders kon ik daar geen huiswerk meer gaan maken en geen vrienden meer zien."

Zehra staat klaar voor moeilijke vragen

Naast een ontmoetingsruimte is Waterkracht ook een plek waar bewoners hulp kunnen krijgen. Op het gebied van taal, sport of juridische zaken. Zehra Tufek (19) helpt haar wijkgenoten met lastige formulieren. "Bijvoorbeeld als ze een brief niet begrijpen, of als ze een rekening moeten betalen maar niet weten hoe."

Zehra loopt stage bij het wijkcentrum als sociaal juridisch dienstverlener. Door het huiskamergevoel stappen mensen makkelijk binnen, denkt ze. "En we spreken diverse talen, dat helpt ook." Haar werk geeft haar veel voldoening, helemaal als wijkgenoten die ze heeft geholpen vervolgens uitbundig naar haar zwaaien op straat. "Ik denk dat het voor hen heel fijn is dat ze bij iemand terecht kunnen."

De gemeente Zutphen hoopt dat wijkbewoners door deze vormen van lichte ondersteuning uiteindelijk minder vaak duurdere professionele medische zorg inschakelen. Zutphen denkt hierdoor jaarlijks minimaal 25.000 euro te besparen op maatwerk.