Ook moeten krabben? Voor het eerst in maanden zo koud 's nachts

De laatste keer dat het in Nederland ergens meer dan 5 graden vroor, was precies acht maanden geleden. In het Achterhoekse Hupsel werd het toen -6,6 graden. Daar werd het vannacht -6,2 graden. Op het station in Deelen werd vannacht -5,4 graden gemeten. In de hele provincie was het dus best fris.

Ab Donker maakte deze foto's vanmorgen tijdens het krabben. Foto: Ab Donker

Het is overigens niet gek dat het nu begint te vriezen, normaal gesproken begint het op 1 december voor het eerst in het seizoen matig te vriezen. De meest vroege datum dat het ergens in het land tot matige vorst kwam, was 7 oktober 1912. In Winterswijk werd het die dag -5,7 graden.