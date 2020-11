Ravage na plofkraak in Westervoort: 'Alles is kapot'

De ontploffing vond even na 02.30 uur plaats. Op een foto is te zien dat de pui, waar de geldautomaat aan bevestigd was, volledig is weggeslagen. Of er ook iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. Volgens de politie zijn drie daders op een scooter gevlucht en zijn er aanwijzingen dat zeker één van hen gewond zou zijn geraakt. Het is onduidelijk of er mensen in de aangrenzende panden aanwezig waren toen de explosie plaatsvond.

'Alles is kapot'

De eigenaar van de delicatessewinkel snelde naar de winkel toen hij hoorde van de explosie. "Alles is kapot, mijn hele winkel staat op de kop", zegt Firas Yauno hoorbaar aangeslagen. Hij heeft nog geen idee wanneer hij de schade echt kan opnemen. "Ze doen eerst nog onderzoek, kijken of alles veilig is, dan mag ik pas verder kijken." Het treft de ondernemer hard. "Ik probeer de winkel met al mijn centjes mooi te maken, en dan gebeurt dit."

Eerder dit jaar was de pinautomaat die wordt gedeeld tussen de Jumbo supermarkt en de delicatessewinkel ook al doelwit van een plofkraak. Het explosief dat toen bevestigd was, ging alleen niet af. De EOD kon het explosief veilig verwijderen.

Bekijk hieronder de reportage van destijds