Politie zocht vanuit Ewijk naar dader dood Nicky Verstappen

De politie en het Openbaar Ministerie zochten afgelopen jaren in het geheim vanuit Ewijk naar de dader van de dood van Nicky Verstappen. Dat blijkt zondagavond uit de documentaire 'De zaak Nicky Verstappen' op RTL4. De documentairemakers liepen mee tijdens het grootschalige onderzoek naar de dood van de 11-jarige jongen, die in 1998 verdween uit een kamp op de Brunssummerheide.

Het onderzoeksteam werkte in het grootste geheim aan de zaak nadat er een DNA-match was vastgesteld. Jos B, die vorige week veroordeeld is in deze zaak, mocht niet weten dat hij werd gezocht. Ook collega's en familieleden van het onderzoeksteam mochten niets weten. Daarom werkte het team lange tijd vanuit Ewijk. Het politiebureau was ook de plek waar de ouders van Nicky werden geïnformeerd over de DNA-match.

Dat Ewijk als uitvalsbasis werd gekozen, was niet zonder reden. Rond 2010 zoekt het Limburgse team, dat dan al meer dan een decennium onderzoek doet naar de jongen, nog steeds naar een doorbraak. In het nabijgelegen Gelderland heeft de politie inmiddels ervaring opgebouwd met het optuigen van een tegenspraakteam, een team dat de bevindingen van een aanwezig team ‘reviewed’ en voorziet van nieuwe inzichten. Zo’n onderzoeksdelegatie is ingezet in het onderzoek naar de Nijmeegse activist Louis Sévèke, vermoord in 2005.

Geheim onderzoek

Het vormt een van de redenen waarom een dergelijk Gelders team vanaf 2012 deel gaat uitmaken van het onderzoek naar Verstappen. De deelname van dit politieonderdeel moet lang geheim blijven om zo het onderzoek zoveel mogelijk ondersteuning te kunnen bieden.

De mannen en vrouwen uit Oost-Nederland helpen nadien met het digitaliseren van het archief, en zijn betrokken bij het opzetten van een DNA-verwantschapsonderzoek. Maar, zo liet de woordvoerder recent weten: "Onze rol was ten dienste van het onderzoeksteam uit Limburg. Gedurende het gehele onderzoek van begin tot eind heeft de regie gelegen in Limburg bij zowel de politie als het OM in dat district."

Zie ook: Gelderse speurders speelden rol in onderzoek naar Nicky Verstappen

DNA-verwantschapsonderzoek

Een en ander leidt ertoe dat de politie in 2018 bekend mag maken dat er een match is gevonden in het DNA-onderzoek. Het blijkt dat er op het lichaam van Nicky DNA-sporen van de Limburger Jos B. zijn aangetroffen. Naar hem start de politie een grootscheepse zoekacties en roept daarbij ook de hulp van het publiek in. Kort daarop houden agenten hem in Spanje aan.

De rechter veroordeelde Jos B. vorige week tot 12 jaar cel voor het ontvoeren en seksueel misbruiken van de 11-jarige Nicky in 1998. Daar kwamen zes maanden gevangenisstraf bij vanwege het bezit van kinderporno.