'Arnhemse wethouder liegt over discriminatierapport'

De beweringen van wethouder Jan van Dellen over het discriminatierapport dat in een ambtelijke la verdween zijn onwaar, volgens Hans Siebers van de universiteit die het onderzoek uitvoerde. "Of dat uit onwetendheid of doelbewust is gebeurd, weet ik niet. Maar voor zijn politieke verantwoordelijkheid maakt dat niets uit."

Daarmee is er nog geen einde aan de kwestie waarbij een rapport waaruit blijkt dat er sprake is van discriminatie binnen de gemeente Arnhem na publicatie onder de tafel bleef.

Dat rapport zou niet af zijn geweest, beweert de wethouder. Daarom is het nooit naar buiten gebracht. Dat zou in mondelinge gesprekken met de onderzoeker zijn toegelicht, maar die ontkent dat ten stelligste.

Siebers toont daarbij een e-mail waarin de voormalig hoofd personeelszaken onder meer bevestigt dat het eindrapport blijft zoals het is. "Ik denk dat de hele discussie wellicht iets bijgedragen heeft aan het probleembesef", schrijft deze hoge ambtenaar verder. "Maar misschien is dat wishful thinking."

'Onkunde of kwade opzet'

Pas onlangs heeft de wethouder de bezwaren die er zouden zijn tegen de onderzoeksopzet op papier laten zetten. Daarover is Siebers duidelijk: "Of deze afdeling beschikt niet over de expertise om een dergelijk rapport te kunnen lezen en begrijpen, of er is hier kwade opzet in het spel in een poging mijn rapport zwart te maken." Zo staan er volgens de wetenschapper een 'groot aantal redeneerfouten' in.

"Ze projecteren hun eigen onkunde op mijn stuk. Sommige commentaren zijn echt gênant te noemen. Ik maak het dan ook met alle plezier met de grond gelijk. Hier deugt niets van en het vormt een schandalige aantasting van onze reputatie en expertise. Dit riekt naar smaad", stelt Siebers.

'Gemeente wil uitkomsten niet zien'

De hele zaak is aan het rollen gebracht door ChristenUnie-raadslid Nathalie Nede. Zij richtte zich tot Siebers omdat ze het rapport niet via de gemeente ontving. Siebers kreeg vervolgens meerdere malen te horen dat hij het rapport niet openbaar mocht maken. Dat vond de gemeente 'niet wenselijk', schrijft een van de hoogste ambtenaren. Ook constateert hij dat Siebers 'andere beelden' heeft bij het rapport. "Maar het gaat hier om feiten, niet om beelden", pareert Siebers. "De gemeente wil de uitkomsten alleen niet onder ogen zien, dat is wat anders."

De wethouder wil ervoor zorgen dat deze hele gang van zaken in de toekomst voorkomen wordt. Siebers hoort Van Dellen daarbij vooral noemen dat hij de onderzoeksafdeling erbij wil betrekken. "Dat was bij ons project ook al het geval. Bij elke fase zijn zij betrokken geweest en hebben steeds met alles ingestemd. Dus dat verandert niets."

'Niet relevant en misleidend'

Tijdens het raadsdebat benoemde de wethouder allerlei initiatieven om de diversiteit binnen de gemeente te vergroten. "Om aan te geven dat de gemeente de problemen serieus neemt", ziet Siebers. "Maar geen van die initiatieven heeft enige relevantie voor de uitkomsten van het onderzoek of het geconstateerde probleem van discriminatie."

Ook kwam Van Dellen met cijfers die moesten aantonen dat er progressie zit in het aannamebeleid. Volgens Siebers zijn die misleidend en laten helemaal niet zien dat er geen sprake meer is van discriminatie binnen de gemeente Arnhem.

'Geen open kaart bij ambtelijke top'

De gemeenteraad wil de onderste steen boven. ChristenUnie, SP en Arnhem Centraal willen nu onder meer alle interne communicatie van de gemeente inzien. "Het lijkt erop dat de ambtelijke top geen open kaart speelt", constateert Nede. "Als we niet eerlijk over dit soort zaken zijn, kunnen we ze ook niet aanpakken. En dat moet echt gebeuren."

Zondagavond laat Van Dellen weten dat hij contact heeft gehad met Siebers. "Dat gesprek had ik eerder willen en moeten voeren", erkent de wethouder. Het is voor hem aanleiding om een onafhankelijk onderzoek te starten naar de gang van zaken. Siebers vertrouwt erop dat daar uitkomt dat 'ons gedegen onderzoek destijds in goede orde en samenwerking is gerealiseerd'.

Gerrie Elfrink (SP) vermoedt dat het college zo hun roep om extra informatie van zich af denkt te kunnen duwen. "Of tijd hoopt te kopen. Dit straalt in elk geval paniek uit. Ze zijn er natuurlijk veel te laat mee. De feiten moeten op tafel."

