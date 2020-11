Drukte in winkelstraten viel mee, maar Bruls sluit nieuwe regels niet uit

"Het is inderdaad een stuk rustiger dan andere jaren", bevestigt Bas Theunissen. Hij staat achter de balie van Coffeeted, een winkel waar allerlei soorten koffie en thee worden verkocht. "Al was het de afgelopen dagen toch weer een stuk drukker dan in het begin van de coronacrisis. Destijds had ik op een zaterdag maar zes klanten, zaterdag waren het er 160. Er komen inderdaad nog steeds best veel mensen naar de winkel, maar er gebeurt ook veel meer online."

Bekijk hier de reportage:

Geen klanten laten wachten

Bij Coffeeted mogen maar tien klanten tegelijk naar binnen. In de winkel zijn pijlen en stippen aangebracht, om de anderhalve meter afstand te garanderen. "En we pakken onze cadeaupakketten alvast van tevoren in", laat Theunissen zien. "Dat kost normaal gesproken heel veel tijd, maar nu willen we mensen zo min mogelijk laten wachten in de winkel. Veel is dus al voorverpakt."

Deze zondag is het rustig in de winkel: af en toe komen er wat klanten binnen, maar er staan zondag geen rijen buiten te wachten. Ook in de rest van de binnenstad lopen relatief weinig mensen rond. Bij sommige kleine winkels staat een korte rij wachtenden, maar dat is ook alles.

Burgemeester Bruls kijkt er tevreden naar. "We hebben de afgelopen dagen gezien dat het wel druk was, maar ook steeds beheersbaar. In sommige steden was het echt te druk, maar over het algemeen kunnen we stellen dat we het met elkaar goed hebben gedaan."

Landelijke maatregelen?

Na de drukte rondom Black Friday pleitte burgemeester John Jorritsma van Eindhoven voor landelijke maatregelen om drukte van winkelend publiek tegen te gaan. Bruls begrijpt de oproep, maar wil nog even afwachten. "Laten we eerst met elkaar evalueren hoe het dit weekend is gegaan. Volgens mij is het bijna overal in het land goed gegaan, alleen in de grote steden zijn tijdelijke maatregelen nodig geweest."

Maandagavond bespreekt het Veiligheidsberaad, waar Bruls voorzitter van is, de gang van zaken in winkelcentra. "Mochten we inderdaad pleiten voor maatregelen, dan zullen dat wel landelijke maatregelen moeten zijn. Het heeft geen zin om in één stad alle winkels dicht te gooien, waarna mensen tien kilometer verderop alsnog massaal gaan winkelen."

Theunissen hoopt dat er geen landelijke winkelsluiting komt. "Daarvoor zijn te veel mensen financieel afhankelijk van de winkels. En wij hebben allemaal feestdagen-materiaal, zoals Kerstchocolade. Als we dat nu niet verkopen, kunnen we dat niet volgend jaar in de zomer alsnog doen. Het is belangrijk dat daar een goede afweging in gemaakt wordt."

