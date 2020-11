Afgekeurd doelpunt breekpunt voor zwak De Graafschap

In de eerste helft bij de stand 1-1 werd namelijk een doelpunt van Ted van de Pavert afgekeurd. "Het was volgens mij een geldig doelpunt, dus ik sta hier met een heel zuur gevoel. Dat zijn momenten in de wedstrijd die cruciaal zijn. Want wat heeft hij gezien, hoe kan hij die goal afkeuren? Ik denk dat hij zand in de ogen had. Ik schoot die bal mooi binnen in de rebound en ik denk dat ik misschien in de landing iemand aanraakte, maar toen zat de bal er al in."

Ted van de Pavert over het onrecht Foto: Omroep Gelderland

Trainer Mike Snoei was daar ook niet over te spreken. "Ja, Ted vraagt zich nog steeds af hoe de scheidsrechter tot die beslissing is gekomen. Dat was wel een breekpunt. Maar dan nog, we brachten in die fase ook te weinig. We lieten ons ondersneeuwen. We hebben het proberen recht te zetten in het laatste half uur. Maar hoe we de tweede helft beginnen, dat is niet hoe wij het willen zien. Zeker ook na die sfeeractie van de supporters, dat was heel indrukwekkend. Die wil je dan wat teruggeven en dat komt er dan niet uit. Dat is heel teleurstellend."

Van de Pavert vond ook dat De Graafschap niet genoeg bracht. "Ik denk dat we nog redelijk begonnen, maar daarna was het gewoon veel te slordig en te statisch. Dan kan het uiteindelijk beide kanten op gaan. Wij waren iets meer aan het drukken, maar Eindhoven maakt op het einde zelfs nog de winnende. We staan nu achter Cambuur en Almere. Dat hebben we onszelf aangedaan."