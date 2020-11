Oussama Darfalou verbijt zich op de bank Vitesse: 'Enige manier om plek terug te krijgen'

Hardop zal de Algerijn het niet zeggen voor de camera, maar tevreden met zijn reserverol was hij natuurlijk allerminst. "Ik ga niet op de stoel van de trainer zitten, maar hij weet wat hij doet", stelde Darfalou na afloop.

Maar toch kan hij niet ontkennen dat het moeilijke weken waren. "Ik wil natuurlijk altijd spelen en het team helpen. Maar in de tussentijd bleef ik wel hard werken en scoor ik nu, dat is dé manier om mezelf te bewijzen. Als ik dat blijf doen, krijg ik vanzelf mijn plek terug. Ik ga ook niet vragen of ik in de basis moet staan, ik moet gewoon laten zien waarom ik moet spelen."

Dat scoren lukte tegen Fortuna wel, na driekwart wedstrijd ploeteren brak Darfalou de ban met een kopbal. "Ik doe gewoon mijn werk. Ik wil altijd scoren als ik speel. Daarom ben ik ook hier. Ik ben nu dan ook erg blij dat ik heb kunnen helpen om deze wedstrijd te winnen."

'Nu weet iedereen dat ik er ook sta'

Ook voor Enzo Cornelisse, de 18-jarige verdediger van Vitesse, was de wedstrijd zondag een van vreugde. De zoon van oud Vitesse-verdediger Tim Cornelisse maakte zijn basisdebuut. "Het was top, het is een droom die uitkomt. Ik maak mijn basisdebuut, we winnen met 2-0 en hebben geen goal tegen. Het kan niet beter."

En dan ging het op het veld ook nog eens goed. Cornelisse vocht veel duels uit met de spits van Fortuna. "Het was een taaie spits, maar elke keer als ik een duel won, groeide mijn zelfvertrouwen. Dat was dus top."

Enzo Cornelisse maakte zijn basisdebuut. Foto: Broer van den Boom

De jongeling hoorde donderdag dat hij ging spelen. "Vorige week was ik geblesseerd, daardoor kon ik in Groningen niet spelen. Maar de trainer vond dat ik het goed heb gedaan in de voorbereiding en dat ik nu het vertrouwen zou krijgen. Dat zorgde niet voor spanning hoor, maar ik had vooral veel zin om mijzelf te laten zien."

Na dit optreden had Cornelisse graag vaker in de basis gestaan. Maar nu Riechedly Bazoer terugkeert van een schorsing, zit dat er voorlopig niet in. "Maar nu weet iedereen wel dat als hij er niet is, ik er ook gewoon sta."