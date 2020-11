'Shop-gekkies' bevolken winkels en dus opent dit restaurant ook de deuren

Het is frustrerend, geeft Van Berkel ronduit toe. De Oranjerie biedt normaal plek voor 250 eters, maar de deuren zitten dicht, net als de deuren van twee zusterzaken in Overijssel. En toch hebben mensen behoefte aan vertier, merkt Van Berkel. "De oproep is om thuis te blijven. Maar alle puzzels zijn thuis wel gelegd en alle boeken gelezen. Mensen reizen nu het halve land door om toch ergens naartoe te gaan, naar een pretpark of dierentuin."

Kruiwagens met geld

De ondernemers wijst erop dat de landelijke coronacijfers daalden toen eerder dit najaar ook daar de boel twee weken lang op slot zat. "Maar nu zijn ze dus weer open, terwijl de horeca maar dicht blijft. Zonder vooruitzicht. Het water staat ons aan de lippen, er moeten elke maand echt kruiwagens met geld bij."

Bekijk hier de reportage:

'Shop-gekkies'

Met verbazing kijkt Van Berkel ook naar de drukte in de winkelstraten, veroorzaakt door wat hij op Facebook "shop-gekkies" noemt. "In de horeca vinden we natuurlijk ook dat we corona onder controle moeten krijgen. Maar op deze manier zit er wel een tegenstrijdigheid in. En in de horeca hebben we ons offer al gegeven."

En dus volgt Van Berkel het voorbeeld van horecacollega's in Noord-Brabant. "We staan open voor elk gesprek met Den Haag, maar we gaan hoe dan ook open op zondag 17 januari. Door de horeca te openen, maak je het iedereen makkelijker om in de eigen regio dichtbij huis te blijven. En desnoods nemen we in het restaurant nog extra maatregelen. Maar we gáán dus open."