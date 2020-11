Rust keert langzaam weer terug op 100-jarige Geitenkamp

Precies honderd jaar terug begon de aanleg van de Geitenkamp, met een eerste steen in wat toen nog heuvelachtige land was tussen boerderijen. "Wat mij betreft woont u hoog en droog op een van de mooiste plekken van Nederland", schrijft Marcouch op Facebook.

Coronaschuitje

"Wie aan Geitenkamp komt, komt aan ons", klinkt de boodschap verder. En toch zitten de wijkbewoners volgens Marcouch in hetzelfde coronaschuitje als iedereen. "Knallen gaat nu niet. Dat is voor ons allemaal verdrietig, maar bij sommige jongeren ontaardt de teleurstelling in frustratie."

Afgelopen week hielden relschoppers verschillende avonden huis op de Geitenkamp, naar eigen zeggen uit protest tegen een landelijk vuurwerkverbod. De politie verrichtte tientallen aanhoudingen, onder meer wegens het afsteken van illegaal vuurwerk.

Uitwassen melden

Marcouch wijst er net als eerder deze week op dat hij zag hoe volwassenen de jongeren ophitsen. Hij spreekt van 'egoïstische baasjes van de straat' die zich gedragen als 'wijkkoningen'. Vrijdag liet de burgemeester een huis sluiten na de vondst van illegaal vuurwerk. "Maar de jongeren kunnen wij pas op de rails helpen als fout gedrag stopt. Het beste wat u nu kunt doen voor Geitenkamp, is alle uitwassen melden."

Rustiger

Volgens de politie werd het de afgelopen dagen geleidelijk rustiger in de wijk. Zaterdagavond werden auto's die de wijk in wilden gaan gecontroleerd na meldingen van vrijdagavond dat er toch weer vuurwerk in de wijk werd afgestoken. De avonden daarvoor was het betrekkelijk rustig en was politie-inzet niet nodig.

Bouwlampen en camera's weg

Grote bouwlampen met camera's die eerder in de week geplaatst waren op de kruising van de Schuttersbergweg en de Zaslaan en op de kruising van de Geitenkamp en de Bonte Wetering, zijn inmiddels weer weggehaald. Die waren geplaatst om toezicht te houden op de situatie.

Iedere avond werd er in overleg met de wijkbewoners besloten hoe laat de lampen uit zouden gaan.