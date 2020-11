Ongelukken: drie auto's botsen in Harderwijk

In Harderwijk zijn zaterdagavond rond 22.30 uur drie auto’s op elkaar gebotst. Ook elders in de provincie gebeurden ongelukken.

Het ongeluk in Harderwijk was op de Knardijk, de N302. Dat gebeurde ter hoogte van de oprit naar de snelweg A28, voor het verkeerslicht. Twee inzittenden van de achterste auto moesten naar het ziekenhuis voor controle. Bij een bestuurder is een bloedproef afgenomen. Een hondje is door de dierenambulance opgehaald.

Het achterste voertuig, dat al diverse schades had die met tape waren verholpen, raakte bij het ongeluk total loss. De twee andere auto’s liepen forse schade op aan de achterzijde. De weg was enige tijd gedeeltelijk afgesloten om de ravage op te kunnen ruimen.

Deil

Ook elders in de provincie gebeurden zaterdag op zondag ongelukken. In Deil vloog een auto op de A2 net voor Knooppunt Deil door de lucht om tientallen meters verderop neer te komen. Dat gebeurde nadat de auto op gele zogeheten Andreasstrips terechtkwam, op de rijbaan van de afslag A2 naar de A15 richting Rotterdam. De bestuurder is overgebracht naar het ziekenhuis in Gorinchem.

Lunteren

Aan de Goorsteeg in Lunteren is rond 0.15 uur een vrouw onder invloed van alcohol van de weg geraakt toen zij een flauwe bocht over het hoofd zag en in de berm terecht kwam. Zij botste daarna frontaal op een boom maar raakte niet gewond. Ze is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor een tweede blaascontrole.

Ede

In Ede gebeurde 4.50 uur een ongeluk aan de Nieuwe Kazernelaan. Een bestuurder was de macht over het stuur verloren en op geparkeerde voertuigen gebotst. Daarbij raakten vier voertuigen beschadigd. Twee moesten er worden weggesleept.

Azewijn

In Azewijn vloog een auto over de kop in een droge sloot. De bestuurder uit 's Heerenberg, die niet had gedronken, hoefde na behandeling in de ambulance niet naar het ziekenhuis, maar hij kon niet meer vertellen hoe het ongeluk precies gebeurde.

Zoelen

In Zoelen werd een voetganger aangereden op een parkeerplaats, waarna de bestuurder van de auto zou zijn doorgereden.