Kooplust leidt tot drukte in winkelstraten

Het was zaterdagmiddag druk in Gelderse winkelstraten. In Apeldoorn riep de gemeente op niet meer naar de stad te komen. In Culemborg moest de politie ingrijpen bij een te drukke winkel.

In de binnenstad in Apeldoorn waren eind van de middag te veel mensen aanwezig, stelt de gemeente op sociale media. Het was daarom niet mogelijk om voldoende afstand tot elkaar te bewaren. De gemeente riep daarom op niet meer naar de binnenstad te komen. De oproep staat ook op borden in de omgeving van de binnenstad.

Eerder op de middag kreeg de politie in Culemborg een melding van een te drukke winkel. Het was daar zo druk, dat het ook hier onmogelijk was om anderhalve meter afstand te houden.

Druk in grote steden

Ook in andere Gelderse steden zoals Arnhem en Nijmegen was het druk, blijkt uit berichten op sociale media. In Dordrecht en Eindhoven zijn winkelstraten eerder gesloten op last van de burgemeester.

In verband met de Black Friday-drukte sloot de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb vrijdag de winkels ook al aan het begin van de avond. In onze provincie zijn voor zover bekend geen winkels eerder gesloten.