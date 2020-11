NEC lonkt naar aansluiting bij de top

De concurrentie liet namelijk al punten liggen. "Het is wat dat betreft een goed weekend, maar het is pas echt een goed weekend als we zelf ook winnen. Daar ligt bij ons de focus op. Als we zelf onze wedstijden winnen, ben ik ervan overtuigd dat wij richting de top sluipen."

Zo ziet aanvaller Ayman Sellouf dat ook. "Ik heb het gezien op de ranglijst, dat is mooi. We moeten ons eigen spel spelen. Dat deden we ook goed tegen Jong AZ. "

"Ik was blij dat ik weer minuten kreeg. Ik heb mijn geduld bewaard. Alles liep prima en ik ben zelf ook wel tevreden. Ik weet niet of ik erin blijf staan, dat zie ik wel."

Ayman Sellouf heeft waarschijnlijk een basisplaats Foto: Omroep Gelderland

Gretig

Meijer kijkt tevreden terug op de laatste wedstrijd tegen Jong AZ, misschien wel de beste van dit seizoen. "Het zag er gretig uit en de kansen die we kregen, wisten we snel te benutten. En dan is het lekker dat je de wedstrijd een keer rustig uit kan spelen. Jonathan Okita en Joep van der Sluijs zijn ook weer aangesloten. Ze hadden allebei wat spierklachten, maar ze zijn weer inzetbaar."

Rogier Meijer op de training van NEC Foto: Omroep Gelderland

Oude bekende

Meijer komt tegen MVV zijn oude trainer tegen. "Ja, Darije Kalezic. Ik heb succesvol met hem gewerkt bij De Graafschap. Hij was bij ons ook beginnend hoofdtrainer. Hij had duidelijkheid en stond in voor zijn spelers. Er was altijd een echt team dat op het veld stond, dat zijn wel dingen die mij aanspreken. Leuk om tegen hem te spelen, maar meer ook niet. Het gaat om winnen, het maakt niet uit wie dan de tegenstander is."