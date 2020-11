17.000 bomen en struiken moeten dieren in Wenum-Wiesel helpen

De auto's rijden af en aan. Zestig bewoners van Wenum-Wiesel halen zaterdag de struiken en bomen op in een 'drive through' bij de Oude Watermolen. "Er waren inderdaad veel enthousiaste reacties", bevestigt Eward Timmerman. Hij is adviseur natuur en landschap bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), en kent alle deelnemers aan dit project. "Ik ben bij ze thuis geweest om een aanplantplan voor hun erf te maken."

Die aanplantplannen zijn niet willekeurig. "In de afgelopen honderdvijftig jaar is veel van de oorspronkelijke beplanting verdwenen", legt Timmerman uit. "Door bijvoorbeeld ruilverkaveling en gemakzucht zijn veel bomen en struiken verwijderd, en daar is gras voor teruggekomen. Dat is niet goed voor dieren als de patrijs en de steenuil, en natuurlijk ook niet voor insecten."

Bekijk hier de reportage over de bomenactie:

Oude kaarten bekeken

De gemeente Apeldoorn en de provincie zijn daarom dit project gestart, om die biodiversiteit terug te brengen in het buitengebied van Apeldoorn. "Ik ben dus met oude kaarten bij bewoners langsgegaan, en heb met hen gekeken hoe hun erf er vroeger uitzag. Vervolgens heb ik dat naast hun wensen gelegd, en gekeken wat er qua vergunningen mogelijk was, om zo voor elk erf een mooi plan te maken."

Daniëlle Kronmöller is een van de deelnemende bewoners. "Eward heeft goed gekeken naar hoe ons perceel eruit ziet en wat onze wensen zijn, en dat samengevoegd", vertelt ze. "We wilden ons perceel heel graag meer aankleden, dus deze actie kwam precies op het goede moment."

Meer insecten

Toevallig hadden de buren van Kronmöller zich ook aangemeld voor het project, waardoor Timmerman de plannen voor vier kavels kon combineren. "Bij ons komen bijvoorbeeld zes fruitbomen, zes haagbeuken, een walnotenboom en een winterlinde", legt Kronmöller uit. "En de buren hebben ook zulke bomen besteld."

Ze stopt ondertussen aantal planten in de grond. "En zoals je ziet krijgen we allemaal dezelfde heg." Ze hoopt vooral meer insecten in haar tuin te krijgen. "Wat dat betreft is het heel fijn dat Eward ons heeft geadviseerd. Anders ben je toch zelf wat aan het prutsen, nu is dit allemaal door een deskundige bedacht."

Wenum-Wiesel is het eerste deel van het buitengebied waar deze actie plaatsvindt. In vier jaar tijd moeten vier grote delen van het buitengebied van Apeldoorn worden aangepakt. Dankzij subsidie van de gemeente en van de provincie Gelderland kan Timmerman gratis zijn advies geven. "En ook de bomen en struiken zijn met meer dan 50% korting voor de deelnemers", legt hij uit. "Zo kunnen we de komende jaren de prachtige natuur in ons buitengebied nog verder versterken."