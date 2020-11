Boekhandel in nood, eigenaar Jan hoopt op helpende hand

Bekijk de video over de boekenwinkel van Jan:

Coöperatie met acht mensen

Op deze zaterdagochtend is het druk in de winkel. Heel gek is dat niet, één weekend voordat de Sint cadeaus uitdeelt. Er wordt gedurende het jaar genoeg verkocht om de winkel draaiende te houden, maar eigenaar Jan Vinck verdient er te weinig mee om van de winkel rond te komen. Dat dat moeilijk ging worden wist hij toen hij de boekhandel in Bemmel vier jaar geleden overnam. Nu heeft hij besloten om het over een andere boeg te gooien.

Vinck wil één van de leden van de coöperatie worden en er een baan bij gaan zoeken. Van de overige zeven leden verwacht hij een inleg van een paar duizend euro én een dag in de week in tijd. Mocht er aan het eind van de rit winst worden gedraaid, dat wordt deze onder alle leden van de coöperatie verdeeld. Stoppen met de winkel vindt hij zonde: "Als deze boekhandel verdwijnt is dat echt een gemis voor Bemmel, ik hoop dat het lukt om het te behouden."

'Winkel de moeite waard'

Een van de potentiële coöperatieleden is Geno Trimbos. hij werkt vier dagen in de week als leraar Nederlands op de HAN en wil zijn vrije dag met alle liefde in de boekhandel doorbrengen: "Als je iets belangrijk vindt, dat moet je er soms moeite voor doen. Ik vind deze boekhandel de moeite waard, ik woon hier en kom er graag ik zou graag willen dat het blijft."

Hij is één van de vier mensen die zich tot nu toe heeft aangemeld, maar ze hebben wel besloten dat ze in totaal acht mensen nodig hebben. Ook om bij ziekte of vakantie voldoende mensen te hebben die de winkel draaiende kunnen houden.

"Als we die acht niet bij elkaar krijgen, dan stopt het, maar daar denk ik nog niet echt aan", aldus de eigenaar.