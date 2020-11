Bokser Delibas (49): 'Voor een miljoen maak ik mijn rentree'

De 54-jarige oud-wereldkampioen boksen Mike Tyson maakt in de nacht van zaterdag op zondag zijn rentree in de boksring. Arnhemmer Orhan Delibas, winnaar van olympisch zilver, is vijf jaar jonger maar ziet zich niet zo snel Tyson's voorbeeld volgen. "Alleen als ik een miljoen krijg, maak ik mijn rentree", zei hij zaterdag gekscherend.

Delibas, die tijdens zijn actieve carrière de bijnaam The Turkish Delight had, was zeer succesvol als bokser. Hij won dus zilver tijdens de Olympische Spelen van 1992, pakte een jaar later ook zilver bij het EK voor amateurs en in 1995 won hij de wereldtitel voor militairen. Daarna werd hij prof. Van zijn 27 profpartijen won hij er 25. Sinds 2012 heeft hij zijn eigen Boksacademie in Arnhem.

'Tyson moet snel toeslaan'

Tyson neemt het op tegen de 51-jarige Roy Jones jr., die ook zijn rentree maakt. Delibas verwacht dat Tyson het moeilijk gaat krijgen. "Jones was in zijn jongere jaren heel snel. Tyson is langzaam en moet het vooral van zijn kracht hebben. Ik heb foto's op sociale media gezien van Tyson. Hij is afgetraind en heel erg gespierd. Dan heb je veel zuurstof nodig. Hij moet Jones daarom binnen drie ronden knock-out slaan, anders verliest hij denk ik."

Delibas denkt wel dat hij naar de partij gaat kijken. "Ik ben morgen vrij. En ik heb van een vriend een stream gekregen waarop ik de partij kan kijken. Dus ik ga mijn best doen."

Veel boksers hervatten hun carrière. Naast Tyson en Jones bijvoorbeeld ook oud-wereldkampioen Floyd Mayweather. "Na mijn afscheidspartij in de Rijnhal in 2008 heb ik gezegd dat ik alleen voor een miljoen mijn rentree maak. Dus dat zal er wel niet van komen", lacht Delibas.