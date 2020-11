Trainer Snoei: 'We worden hier snel in een hokje geduwd'

Mike Snoei: "We worden hier snel in hokjes geduwd" Foto: Wil Kuijpers

Het is spannend in de top van de eerste divisie waar de twee bovenste ploegen rechtstreeks promoveren naar het hoogste niveau. De Graafschap staat derde en moet de komende weken die positie minimaal zien te handhaven. "Bij deze club moet je altijd presteren, maar daarom heb ik ook voor De Graafschap gekozen. De lat ligt hoog", weet trainer Mike Snoei.

Flamboyant of nukkig uithangbord

Snoei geldt al jaren als een uitgesproken voetbaltrainer die van zijn hart geen moordkuil maakt. Dat zorgt af en toe voor (vermakelijke) botsingen met de media en dat leidt dan weer tot kritische reacties van supporters op social media. De één vindt de Rotterdammer nors, de ander kan zijn soms opvliegende en flamboyante karakter juist wel waarderen.

De druk bij een club als De Graafschap speelt ongetwijfeld mee en zeker als een wedstrijd wordt verloren, kan Snoei nogal eens chagrijnig reageren. Dagblad De Gelderlander schreef er deze week zelfs een uitgebreide analyse over waarin Snoei werd omschreven als een nukkig uithangbord dat weerstand oproept. "We worden in Nederland snel in een hokje geduwd", reageerde de coach luchtig op dat verhaal tijdens het wekelijkse mediapraatje in Doetinchem.

'Ik ben mezelf'

De clubleiding zegt overigens geen enkele moeite te hebben met de houding van de soms extraverte en directe Snoei. "Iedereen mag zijn mening hebben, maar mensen die mij beter kennen herkennen dat nukkige helemaal niet zo", zegt de coach.

"Die reacties krijg ik. Ja, mijn vrouw zegt soms ook wel dat ik wat nukkig ben omdat je vaak alleen maar met dat voetbal bezig bent en weinig oog hebt voor andere dingen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik mezelf ben en bij mezelf blijf. Voor de rest ik er niet zo veel mee."

Specifiek trainen

"Mijn hele leven lang al kan ik slecht tegen mijn verlies", vervolgt Snoei. "Daar heb ik dan drie dagen last van. Maar de spelers merken daar weinig van, de eerstvolgende dag ben je alweer bezig te analyseren en hoe we dingen beter kunnen oppakken."

"De jongens hebben het verlies tegen Cambuur ook volwassen opgepakt. We hebben goed en vooral heel specifiek getraind deze week. Niet hard, want iedereen is topfit."

Twaalf punten

In drie wedstrijden ging De Graafschap tot nu toe onderuit. Vorig seizoen bleef het aantal nederlagen beperkt tot één, op bezoek bij Jong AZ. Om bij te blijven moet de komende weken weer gewonnen worden. "We moeten vier goede beurten maken", omschrijft Snoei de laatste serie voor de winterstop.

"De doelstelling is twaalf punten. Alles winnen dus. Dat hoort bij De Graafschap."