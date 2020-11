Voetballerij mag wel wat homovriendelijker

Nijmegenaar Clem Bongers heeft tijdens een gesprek met voetbalclub NEC suggesties gedaan, zoals draai meer muziek en zet de muziek een tandje harder. "Dan is de aardigheid van het schreeuwen van antihomo leuzen er snel vanaf".

'Yes, yes, yes, de homo's van Vitess'

Volgens Bongers was de gemeente Nijmegen bang om hard in te grijpen omdat ze bang zijn voor rellen door hooligans. Het kwetst Bongers om als groep uitgescholden te worden en hij vindt ook dat het niets met elkaar te maken heeft: Homo's en voetbal.

Geen enkele profvoetballer is openlijk homoseksueel

"De voetbalwereld moet homovriendelijker, er is geen enkele profvoetballer die homoseksueel is", aldus Bongers. In het boek Gelijk Spel van Huub ter Haar komen wel een aantal voormalig profvoetballers uit voor hun homoseksualiteit. "Er is een Duitse keeper geweest die uit de kast kwam. Twee jaar later pleegde hij zelfmoord omdat hij de plagerij en opmerkingen niet meer aan kon."

Intentieverklaring homovriendelijkheid bij NEC

Als steuntje in de rug neemt Jochem van Gelder Clem Bongers mee naar het NEC stadion. Als intentieverklaring wordt in het televisieprogramma Van Gelders Grijs een roze loper uitgerold voor de ingang. NEC geeft aan dat ze graag willen dat iedereen zich geaccepteerd voelt. Nu is het afwachten of de roze loper er ligt bij de eerstvolgende wedstrijd met publiek. Clem Bongers mag in ieder geval een kop koffie komen drinken in de tussentijd!

Jochem van Gelder voor NEC stadion Foto: Omroep Gelderland