Rijk en regio investeren miljoenen tegen fileleed A2

Het rijk wil de snelweg verbreden naar twee keer vier rijstroken. Ook moeten er twee nieuwe bruggen over de Maas en Waal komen en wordt knooppunt Deil aangepakt. Verder neemt de regio Rivierenland maatregelen bij Waardenburg en Velddriel om de leefbaarheid te verbeteren en sluipverkeer tegen te gaan.

Regio's investeren ook

De regio's trekken maximaal € 45 miljoen uit voor aanvullende mobiliteitsmaatregelen in de periode 2021-2030. De Brabantse regio heeft al € 22,5 miljoen toegezegd en de Gelderse regio spant zich in om dat ook bijeen te brengen.

Wethouder Ed Goossens is namens Regio Rivierenland blij dat er duidelijkheid is. “Nu kunnen we de effecten op de leefbaarheid in de regio gaan verkennen”.

A15 Deil - Valburg

Rijk en de Provincie Gelderland hebben ook afgesproken om samen op basis van nieuwe verkeerscijfers in 2021 in gesprek te gaan over de verkeersontwikkeling op de A15 als dat nodig is. Het gaat dan om het stuk tussen Deil en Valburg en de gevolgen daar voor doorstroming en verkeerveiligheid.

Gedeputeerde Christianne van der Wal: “We zijn blij dat we ook deze afspraak hebben gemaakt. Want er zijn nu al knelpunten op dit traject en de verwachting is dat die alleen maar toenemen. Met alle gevolgen van dien voor de regio”.



