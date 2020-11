Wijkcentrum Lindenholt is slecht toegankelijk, maar de wil om te veranderen is er

Dat blijkt in het programma Dorpshuis van het Jaar. Toegankelijkheidsexpert Jan Troost brengt in zijn rolstoel een bezoek aan alle finalisten. Het oordeel van Troost weegt mee in de uiteindelijke beoordeling van de kandidaten.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het tafeltje met desinfectie staat op de goede hoogte. Maar in de keuken is alles wat hoger. De bar is wat te hoog, maar er is ruimte voor verbetering. Ook de wasbak is te hoog. "Maar dat vind ik niet zo erg, ik hou niet van afwassen", lacht Jan.

Het toilet vormt echter een grote uitdaging, die is namelijk te vinden op de eerste verdieping. De trap binnen is onbegaanbaar. "We hebben wel een brandtrap, misschien dat we daar een soort lift kunnen maken", zegt een medewerker van het buurthuis.

Een dikke één krijgt het buurthuis niet. "Als ze de website aanpassen en vermelden waar bezoekers rekening mee moeten houden, scoren ze wel weer punten."

Bekijk hieronder de hele uitzending van Dorpshuis van het Jaar.