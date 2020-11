Vrienden zamelen duizenden euro's in na dood Sebastiaan uit Wijchen

Een groep van ongeveer honderd vrienden van de 42-jarige Sebastiaan uit Wijchen is een crowdfunding gestart voor zijn nabestaanden. Sebastiaan werd dinsdagavond doodgereden in zijn woonplaats. In enkele uren tijd is er al meer dan 20.000 euro ingezameld.

"Sebastiaan was net voor de coronatijd voor zichzelf begonnen en daar zat nog geen schot in", vertelt een van de initiatiefnemers zaterdag. "En er komt zoveel op de familie af, ook qua financiën. Ze hebben zoveel aan het hoofd dat we ze willen ontzorgen."

De vrienden hebben 30.000 euro als streefbedrag gesteld. "We zeiden 'laten we maar hoog aanhouden, dan zie we wel hoever we komen'", legt de initiatiefnemer uit. De crowdfundingactie is zaterdag rond 13.00 uur opgestart. Vijf uur later is er al ruim 22.000 euro ingezameld.

Sebastiaan kreeg dinsdagavond onenigheid met een automobilist in Wijchen, waarna hij werd aangereden. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De bestuurder ging ervandoor, maar kon nog dezelfde avond in Beuningen worden klemgereden door de politie. Hij zit nog zeker 13 dagen vast.

De complete vriendengroep loopt vanavond ook mee in de stille tocht ter nagedachtenis van Sebastiaan. "De betrokkenheid is gigantisch."

