Ouderen niet blij met sluiting polikliniek: 'We zijn nergens bij betrokken'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Wij moesten in de krant lezen dat het gesloten zou worden", zegt Kees de Haas van het kringberaad van seniorenverenigingen in Maas en Waal. "Na contact met het ziekenhuis bleek dat ze de behoefte gingen verkennen en nieuwe mogelijkheden gingen zoeken. Het is toch wel vreemd dat je eerst iets sluit en dan pas gaat kijken naar behoefte en mogelijkheden."

Het kringberaad heeft daarom zelf maar een peiling opgezet over de behoefte aan de polikliniek onder de Maas en Walers. Inmiddels zijn daar ruim vierhonderd reacties op gekomen.

'Gewoon niet haalbaar'

Polikliniek De Waterpoort is acht jaar geleden geopend met het idee om allerlei specialismen uit het ziekenhuis dichtbij de inwoners van Maas en Waal te brengen. Het is gebleven bij de vakgroepen: cardiologie, interne geneeskunde, neurologie en gynaecologie en verloskunde.

"Het neerzetten van een stevige polikliniek blijkt gewoon niet haalbaar", zegt woordvoerder Jeroen Hurkens van ziekenhuis Rivierenland. "Daar is geen behoefte aan. In 2019 is al gebleken dat wij die poli maar voor 40 procent bezetten. Hij staat dus 60 procent van de tijd leeg."

Daarbij komt dat de eigenaar van het gebouw, Zorggroep Maas en Waal, de ruimte van de polikliniek bij het zorgcentrum St. Elisabeth goed kan gebruiken. Het ziekenhuis kijkt mede door corona scherper naar de inzet van mensen en middelen.

Prikpost blijft

De prikpost van de Waterpoort wordt wel veelvuldig gebruikt en blijft dan ook. Vanaf november volgend jaar moet het ziekenhuis hiervoor wel van een andere locatie zoeken. De woordvoerder sluit niet uit dat de service in Maas en Waal in de toekomst weer verder uitgebreid wordt, maar concrete plannen zijn daar nog niet voor.

"Wij willen de zorg graag zo dicht mogelijk bij de mensen leveren", zegt Hurkens. "Maar dat moet wel haalbaar en betaalbaar zijn."

'Efficiënter runnen'

De seniorenkring denkt dat er best veel behoefte aan de medische diensten van het ziekenhuis is. Het bestuur verzamelt zoveel mogelijk reacties om deze medio december aan te bieden aan de directie van het ziekenhuis. De ouderen hopen zo in gesprek te komen over welke zorgvoorzieningen toch in stand gehouden kunnen worden.

"Ik kan natuurlijk niet kijken in het management van de Waterpoort Polikliniek", zegt De Haas. "Maar ik kan me ook voorstellen dat ze het op een efficiëntere manier gaan runnen. Zodat er toch een bepaalde vorm beschikbaar blijft."