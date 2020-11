Emeritus-hoogleraar: geef Scherpenzeel meer tijd

Dat betoogt emeritus-hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga in een adviesrapport over het bestuurlijke proces waarin Gelderland Scherpenzeel met Barneveld wil laten fuseren.

Het zijn spannende tijden op het gemeentehuis van Scherpenzeel. Over drie weken neemt de provincie een eerste besluit over de door de provincie voorgenomen fusie van de gemeente met Barneveld. En de wethouders van Scherpenzeel hebben nog altijd niet besloten of ze vertrouwen genoeg hebben in de provincie. Intussen organiseert de provincie een 'open overleg' met de gemeente.

Burgemeester Harry de Vries zit thuis, in afwachting van een rapport van hoogleraar Paul Frissen over de bestuurscrisis in Scherpenzeel. De wethouders zeiden na de zomer het vertrouwen in hem op. Het rapport is komende week klaar.

Rapport staat online

Het volledige rapport van emeritus-hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga op verzoek van Scherpenzeel is vrijdagavond al vrijgegeven. Scherpenzeel had hem om advies gevraagd omdat ze nergens met hun bezwaren over het proces terecht kunnen, terwijl het zogenoemde 'open overleg' van de provincie intussen doorgaat.

De provincie moet zo'n overleg organiseren, maar Scherpenzeel vond het overleg niet 'open' en wilde niet aan tafel. Ze maakten bezwaar tegen de formele start van het overleg bij de provincie zelf, maar die verwees door naar de minister. Die adviseerde de gemeente om de bezwaren tegen het open overleg toch vooral in het overleg zelf aan de orde te stellen.

Scherpenzeel vindt dat vreemd, want waarom zou je in een overleg vragen of het zin heeft om er te gaan zitten in plaats van vooraf. Daarover heeft Scherpenzeel advies gevraagd aan Douwe Jan Elzinga.

Elsinga stelt in zijn rapport voor dat Provinciale Staten bij de Staten Generaal, bij de Raad van State én bij de minister moeten aankloppen om aandacht te vragen voor de sturende manier waarop het proces is verlopen.

Daarnaast zegt hij dat het 'van wijsheid zou getuigen' als GS de periode van 'open overleg' verlengt met 6 maanden, zodat Scherpenzeel een eerlijke kans krijgt.

