Heeft u nog hulpgoederen voor Afrika? De stichting Kissidougou is er blij mee

Voor Stichting Kissidougou (in oprichting) zijn we op zoek naar hulpgoederen. Deze goederen zullen door onszelf, als de Coronaregels dit toelaten, naar West-Afrika gebracht worden. Op eigen kosten en op eigen initiatief hebben we dit reeds twee keer eerder gedaan.

Ons doelgebied bestaat voornamelijk uit het land Guinee. De reden hiervoor is, dat de oprichter van ons initiatief gevlucht is uit buurland Siera Leone en veel van zijn landgenoten een nieuwe leefplek gevonden hebben in buurland Guinee.

De hulpgoederen die we zoeken, richten zich vooral op kinderen in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar. Te denken valt aan t-shirts, truitjes, broeken, schoenen, babymatrasjes, kinderfietsjes, speelgoed, hard plastic kinderbestek, etc. (jasjes zijn niet nodig ivm temperatuur aldaar).

Onze vrijwilligers zijn woonachtig in Apeldoorn. Daar worden de hulpgoederen ook opgeslagen. We beschikken over een auto om spullen op te halen, maar daarover moeten dan te zijner tijd afspraken over gemaakt worden.

Alvast hartelijk dank, namens de vrijwilligers van Kissidougou .

Kissidougou wordt gesteund door stichting Art blanche.

Heeft u kleding of andere hulpgoederen voor de stichting Kissidougou? Reageer dan hieronder.