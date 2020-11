Gelderse voorman FvD: 'Ik sta achter Thierry Baudet'

Vier van de tien senatoren van de Eerste Kamer-fractie van FvD meldden vandaag dat ze zich afsplitsen van de partij. Ze vinden dat de partij niet sterk genoeg afstand heeft genomen van racisme en antisemitisme.

'Emotionele rollercoaster'

Het was enorm hectisch, zei Arjan de Kok uit Noordeinde vrijdag in De Week van Gelderland over de gebeurtenissen. “Het was een emotionele rollercoaster.”

De Kok is fractievoorzitter in de Gelderse Staten van de partij die zichzelf aan stukken scheurt. Hij zegt achter oprichter Thierry Baudet te staan en is daardoor onzeker over zijn eigen lot binnen de partij.

Op Radio Gelderland zei De Kok vrijdag dat de overige zeven Statenleden in Gelderland van Forum hun eigen afweging moeten maken. “Er is geen druk, er is geen deadline waarin ze een beslissing moeten nemen. Of iedereen FvD-lid blijft of niet, we blijven ons werk doen in de Provinciale Staten.”

Baudet uitgeschreven

De een na de andere prominent laat FvD-oprichter Thierry Baudet vallen en vrijdag liep het conflict tussen het landelijke partijbestuur en Thierry Baudet verder op. De twee bestuursleden Lennart van der Linden en Rob Rooken schreven Baudet als bestuurder van de vereniging uit bij de Kamer van Koophandel.

Vlak daarop beschuldigde Baudet 'de coupplegers' ervan dat dit juridisch niet kan en in strijd is met de statuten. Hij beticht de twee ervan de partij te gijzelen en roept hen vrijdagmiddag op om op te stappen.

'Ik heb hem nooit betrapt op antisemitisme'

De Kok stelde zich een dag eerder beschikbaar voor het partijbestuur. Een dag later twitterde hij 'wars te zijn van antisemitisme en neonazisme. Dat is mijns insziens Thierry Baudet ook'. “Ik sta achter Thierry omdat ik hem nooit op neonazistisch en antisemitisch gedachtegoed heb betrapt.”

Tijdens een eerder diner zou Baudet niettemin een scheve schaats gereden hebben. Tijdens dat etentje deelde Baudet volgens senator Nicki Pouw-Verweij antisemitische complotten, waaronder dat het coronavirus door de Joodse weldoener George Soros in de wereld is gebracht. En dat er drie miljoen doden mogen vallen als 'we onze vrijheid maar houden in deze coronatijd'.

'Achter de dodenuitspraak sta ik niet'

FvD-kandidaten voor de Tweede Kamer Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek, respectievelijk vier en vijf op de kandidatenlijst, bevestigen dat hij die uitspraken deed. Baudet ontkent ze te hebben gedaan.

“Achter de uitspraak van drie miljoen doden sta ik niet”, aldus de inwoner van Noordeinde. “Ik denk dat hij een soort van discussie heeft aangeslingerd en heeft blijkbaar provocerend en op het scherp van de snede gedaan.”

Het gesprek met De Kok op Radio Gelderland:

Arjan de Kok van FvD in Gelderland