Wethouder Liesbeth Vos reikt cheque uit aan jeugdclub Noordeinde

Donderdagavond 26 november 2020 heeft wethouder Liesbeth Vos-van de Weg een cheque ter waarde van 1000 euro uitgereikt aan de initiatiefnemers van Jeugdgroep De Toekomst in Noordeinde. Zij gebruiken dit budget als ondersteuning bij het herstarten van de jeugdclub voor jongeren in Noordeinde.

Recent hebben de initiatiefnemers de jeugdclub na een lange pauze weer opgestart. Na een zeer geslaagde startactiviteit met barbecue in de zomer zijn er plannen gemaakt om de club nieuw leven in te blazen. Het doel van de jeugdclub is om de jeugd in Noordeinde te verbinden. Dit doen zij onder andere door uitjes en activiteiten te organiseren. Ook willen zij het jeugdhonk in het Noorderhuukien heropenen. Inmiddels bestaat de groep uit meer dan 40 jongeren in de leeftijd van 12 tot 26 jaar.

Wethouder Liesbeth Vos-van de Weg: “Ik vind het geweldig dat deze jongeren zich, juist in deze tijd, inzetten voor andere jongeren in hun eigen directe omgeving. Juist onder de jonge mensen is sprake van veel verborgen eenzaamheid. Super dus dat zij samen dit initiatief hebben genomen. Daar dragen we als gemeente graag een steentje aan bij.”

Oldebroek voor Mekaar

De uitreiking van deze cheque is een mooi voorbeeld van Oldebroek voor Mekaar. Op allerlei plekken in de gemeente werkt de gemeente Oldebroek samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan het beter, leuker of gezelliger maken van buurten of dorpen.