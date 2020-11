René le Blanc: 'Het is momenteel gekkenhuis'

"We worden momenteel zo geleefd. Maar het is echt gekkenhuis, mijn nummer If I Tell You doet het heel goed", vertelt de trotse zanger. De 52-jarige Nijmeegse volkszanger René de Wit - artiestennaam René le Blanc - heeft maar één droom: doorbreken en bekend worden bij het grote publiek. Of beter gezegd: hij wil de status van A-artiest bereiken. En met het succes van het Talpa-programma Ik Geloof In Mij is die droom werkelijkheid geworden. "Deze week hoorde ik een klein jongetje op straat If I Tell You zingen, daar krijg ik echt kippenvel van."

Kijk het interview terug. De tekst gaat daaronder verder.

Aandacht

Dat het tv-programma zo'n succes is, is natuurlijk heel mooi voor René. Maar juist nu in coronatijd kan hij niet optimaal profiteren van het succes, want optredens kunnen niet plaatsvinden. "Natuurlijk is dat zuur, maar ik krijg ontzettend veel positieve reacties. In de bladen, in de media.'"

Donderdag maakte Talpa bekend dat het programma een tweede seizoen krijgt en dat René en de andere sterren uit Ik Geloof In Mij op 12 december in de Ziggo Dome staan. "Het was zó uitverkocht", grapt de zanger in De Week van Gelderland. Er mag maar een beperkt aantal mensen bij de show aanwezig zijn, maar dat doet voor de Nijmegenaar niets af aan de pret.

Toekomstplannen

Jarenlang vocht René om te komen waar hij nu is en dat smaakt naar meer. "Ik geniet nu van het succes. We hebben een goed team en maken nu al plannen tot 2022, zodat we verder kunnen. Anders kom je ook niet verder. Daarnaast zijn we bezig met een nieuw album en ik verwacht dat het in het voorjaar klaar is."

Maar toch, die ene vraag: waarom wil René eigenlijk zo graag bekend en beroemd zijn? Het antwoord is eenvoudig en helder. "Daar ben je artiest voor."